Warum positives Denken oft nicht funktioniert

Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, warum positives Denken bei dir nicht oder nicht immer funktioniert.

Viele Menschen denken, dass sie keinen Einfluss auf ihr Leben haben, aber dem ist nicht so.

Nichts passiert durch Zufall!

In diesem Buch bekommst du von mir Hilfestellungen, die dich Schritt für Schritt beim positiven Denken unterstützen.

Außerdem habe ich wertvolle Tipps für dich, die dir dabei helfen, deine Einstellung positiv zu verändern.

Ich erkläre dir in einfacher und verständlicher Sprache, wie auch du in der Lage bist, dein Leben in allen Lebensbereichen zu verbessern und nach deiner eigenen Vorstellung gestalten kannst.

– Du erfährst, wie du deine Gedanken ändern kannst, um bessere Ergebnisse zu erzielen und deine Ziele zu erreichen.

– Du wirst dir deiner Gedanken bewusst und bist dadurch in der Lage, bewusst positive Ursachen zu setzen und deinem Leben eine neue Richtung zu geben.

– Dein Leben wird sich positiver gestalten und du verspürst mehr Freude und Leichtigkeit in deinem Herzen.

– Du ziehst immer mehr positive Menschen, Situationen und Ereignisse an, die dein Leben bereichern und für die du dankbar sein kannst.

– Du erkennst die Zusammenhänge zwischen deinen Gedanken, Gefühlen und Handlungen und bist nun in der Lage, dir deine Situationen mit einer neuen Sichtweise anzuschauen und zu wandeln.

Alles, was wir in unserem Leben erfahren, hat etwas mit unseren Gedanken, Gefühlen und Handlungen zu tun. Die Qualität unserer Gedanken bestimmt die Qualität unseres Lebens – Gedanken formen unser Leben.

Jede Veränderung beginnt bei uns selbst. Denn nur, wenn wir bei uns selbst etwas ändern, kann sich etwas verändern.

Wenn du eine Veränderung in deinem Leben erreichen willst, reicht es jedoch nicht aus, sich hin und wieder ein paar positive Gedanken zu machen oder sich schnell mal etwas zu wünschen. Auch hier gibt es gewisse Regeln zu beachten, damit sich der Erfolg in deiner inneren wie auch äußeren Welt zeigt.

Diese “Regeln für das positive und bewusste Denken” habe ich in meinem Buch hinterlegt. Denn nur, wenn du diese Regeln kennst und beachtest, bist du in der Lage, dein Leben positiv zu verändern.

Wir können nicht immer beeinflussen, was geschieht, aber wir können entscheiden, wie wir damit umgehen.

Wenn du bereit bist, die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen, musst du auch bereit sein, dein Denken und deine Einstellung zu verändern.

Entscheide dich für eine hohe Lebensqualität und trenne dich von allem, was dieser nicht dienlich ist.

Entscheide dich jetzt dafür, in Zukunft positive Gedanken zu haben und freue dich schon auf all das Wunderbare, das du mit deinem neuen, positiven Denken in dein Leben ziehst. Du wirst erstaunt sein, was du alles erreichen kannst und was das Leben für dich bereit hält.

Mehr Infos hier:

klickehier.com/positivesdenken

Ich wünsche dir viel Freude beim Lesen und bei der Umsetzung.

Herzliche Grüße,

Brigitte Fritzel