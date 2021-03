Warum SEO für dein Unternehmen wichtig ist

Für Unternehmen kommt es besonders in den heutigen Zeiten in hohem Maße darauf an, dass ihre potentiellen Kunden ihre Webseite anklicken, sich die angebotenen Dienstleistungen und Produkte anschauen und diese dann im Idealfall kaufen beziehungsweise in Anspruch nehmen. Oft liegt jedoch das Problem vor, dass die Unternehmenswebseite zwar im Prinzip gut gestaltet ist, diese jedoch von zu wenigen Besuchern überhaupt gefunden wird.

Ist die Webseite deines Unternehmens in den großen Suchmaschinen für die Nutzer nicht sichtbar, da sie keine guten Platzierungen in den Suchergebnissen erzielt, beeinträchtig dies deinen Geschäftserfolg in hohem Maße. Mit der Unterstützung einer professionellen SEO-Agentur, wie der H&W//Brand Experience, kannst du deine SEO-Maßnahmen optimieren und so den langfristigen und nachhaltigen Erfolg deines Unternehmens sicherstellen.





Weshalb du auf eine professionelle Suchmaschinenoptimierung keinesfalls verzichten solltest, erklärt der folgende Beitrag.

Die Vorteile von SEO

Aus einem erfolgreichen Online-Marketing ist SEO heutzutage nicht mehr wegzudenken, denn der Unternehmenserfolg ist zu einem äußerst großen Anteil von der Suchmaschinenoptimierung abhängig.

Nutzer suchen im Internet

Auch die Nutzer, die sich bereits in einem fortgeschrittenen Alter befinden, studieren heute keine Branchenbücher mehr, um Informationen zu finden. Vielmehr nutzen auch sie das World Wide Web als primäre Informationsquelle. Google wird so durchschnittlich von neun von zehn Menschen regelmäßig genutzt. Dabei gehen die Nutzer stets auf die Suche nach einer Lösung für ihre ganz individuellen Probleme. Die ideale Lösung wird durch die Suchmaschine in Form eines Service oder eines Produktes präsentiert.

Schaffst du es also, mit geeigneten SEO-Maßnahmen die Lösung auf den obersten Plätzen in den Suchergebnissen zu präsentieren, investierst du maßgeblich in eine erfolgreiche geschäftliche Zukunft.

Direkte Lösung für die Nutzer

SEO überzeugt, verglichen mit anderen Maßnahmen der Kundenakquise, durch einen immensen Vorteil: Du musst deinen potentiellen neuen Kunden nicht erst überzeugen, dass er deine Dienstleistungen oder deine Produkte überhaupt benötigt.

Schließlich sucht er bereits nach diesen und weiß somit, dass er sie benötigt. Mit SEO agierst du somit stets nach dem gewinnbringenden Pull-Prinzip.

Kosteneffizientes Marketing

Viele Unternehmen schrecken vor einer professionellen Suchmaschinenoptimierung zurück, da diese natürlich mit Kosten verbunden ist. Allerdings wirst du schnell feststellen, dass sich die Investition durchaus lohnt.

Für dein Unternehmen kann eine Top-Platzierung in den Suchergebnissen ein enormes Wachstum nach sich ziehen. Schließlich werden die Suchergebnisse, die auf der ersten Seite der Suchmaschine angezeigt werden, in hoher Frequenz angeklickt. Falls deine Webseite auf dieser Seite angezeigt wird, profitierst du also maßgeblich von deiner Investition in SEO-Maßnahmen.

Neue Kunden und verbessertes Image

SEO ist außerdem außerordentlich interessant, da die Sichtbarkeit deines Unternehmens nicht nur im Moment der Suche des Nutzers, sondern generell wesentlich erhöht wird.

Führst du deine SEO-Bemühungen kontinuierlich und professionell durch, werden deine potentiellen Kunden immer öfter mit deinem Unternehmen, deinen Produktnamen und deiner Marke in Kontakt kommen. Für deinen Erfolg ist eine solche Markenbekanntheit von enormer Bedeutung.

Hohe Messbarkeit

Eine professionelle Suchmaschinenoptimierung zu betreiben bedeutet auch, dass jegliche Maßnahmen, die umgesetzt werden und deren entsprechenden Erfolge, sowohl protokolliert als auch analysiert und bewertet werden können.

Dadurch erhältst du die Möglichkeit, in kurzer Zeit messbare Kennzahlen zu erstellen. Anhand derer kannst du deinen Erfolg im SEO-Bereich detailliert bewerten und stetig eventuell nötige Optimierungen durchführen.