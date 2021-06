Warum sind Blogs so beliebt?

Ein Blog ist längst nicht mehr reiner Selbstzweck. Während Blogger sie in ihren Anfängen hauptsächlich als eine Art persönliches Tagebuch nutzten, sind sie heute deutlich mehr. Mit den ursprünglichen Varianten lassen sie sich längst nicht mehr vergleichen. Stattdessen ist der Blog oder auch der Corporate Blog ein Aushängeschild für das eigene Unternehmen. Hier gilt es, die Leser mitzunehmen und ihnen den gewünschten Mehrwert zu bieten.



Moderne Blogs sind kein Selbstzweck mehr



Unternehmen und Onlineshop kommen heutzutage nicht mehr ohne Blog aus. Das liegt daran, dass sich in ihrem Angebot hauptsächlich Artikel, Preise und eine Kurzbeschreibung finden. Diese Werte allein bieten dem Besucher und Google jedoch nicht den gewünschten Mehrwert. Ein SEO Blog hingegen eröffnet dem Unternehmen neue Chancen.



Durch relevante Inhalte wird die Seite des Shops als wertvoller für die Leser eingestuft. Mit dem Resultat, dass Google die Artikel auf den vorderen Plätzen anzeigt. Das Ergebnis: Mehr Sichtbarkeit und im besten Fall mehr Besucher. Wer kein Geld in Google Adwords investieren möchte – oder nicht hinreichend Budget hat – profitiert davon, zu bloggen oder bloggen zu lassen.



Dialogstark und schnell: Blogs haben viel zu bieten



Einen Shop zu betreiben und Neukunden anzuziehen kann sich als schwierig gestalten. Allerdings laufen das Marketing und die Bindung zum Kunden ganz anders ab, wenn ein Blog zum Onlineshop gehört. Er bietet den notwendigen Platz, um mit den Lesern in den Dialog zu treten. Kommunikation auf Augenhöhe ist ein wichtiges Instrument, wenn es darum geht, den eigenen Expertenstatus zu untermauern. Der Blog ist genau die richtige Plattform dafür. Wer es schafft, seine Kunden an dieser Stelle zu begeistern, gewinnt nicht nur Neukunden, sondern langfristige Begleiter.



Aber worüber kann ein Unternehmen auf einem solchen Blog überhaupt schreiben? Grundsätzlich interessieren sich Kunden immer für Themen, die ihnen einen Mehrwert bieten. Das bedeutet, es geht nicht ausschließlich um das Produkt oder das Sortiment. Vielmehr lässt sich hier über Neuheiten oder Veränderungen berichten. Auch regelmäßige Tipps, relevanter Content für die Zielgruppe und sogenannter Evergreen-Content sind gute Inhalte für den Blog. Wichtig dabei ist es, glaubhaft und authentisch zu sein. Auf diese Weise können sich die Leser mit den Inhalten identifizieren und fühlen sich abgeholt.



Der Blog: Ein guter Ort, um neue Ideen umzusetzen



Begeisterte Leser kommentieren gerne und regelmäßig die geposteten Inhalte. Diese Kommentare sind nicht nur eine direkte Kommunikation, sie enthalten wertvolle Hinweise. Oftmals finden sich an dieser Stelle Inspirationen für neue Posts. Da sie direkt von der Zielgruppe stammen, lohnt es sich, sie genauer zu betrachten.



Zusätzlich finden sich in den Kommentaren oftmals Hinweise darauf, wenn etwas mit dem angebotenen Produkt nicht stimmt. Das mag eine Kleinigkeit sein, sollte aber dennoch behoben werden. Gleichzeitig ist es sinnvoll, direkt auf die Nachricht zu reagieren. Dadurch fühlen sich die Kunden ernstgenommen.



Besonders schön sind sogenannte Service-Zentralen für die Besucher, die beispielsweise FAQ-Listen enthalten. Zu den beliebten Inhalten gehört auch ein Forum für Detailfragen oder ein Newsletter.



Aktuelle Blogs sind relevant für Suchmaschinen



Damit ein Blog für Suchmaschinen wie Google relevant ist, benötigt er regelmäßig neue Inhalte. Das liegt daran, dass sie die einzelnen Seiten indizieren. Dieser Prozess dauert nicht lange, erhöht im besten Fall jedoch die Sichtbarkeit. Je aktueller der Blog ist, desto einfacher fällt es dem Algorithmus dahinter die Texte richtig einzuordnen. In Kombination mit dem Produktportfolio und einer guten Struktur werden die Inhalte damit nicht nur für den potenziellen Kunden interessant.