Was bewegt den Silberpreis

Ohne einen Trend beim Gold, so denken viele, gibt es auch keinen Trend beim Silber. Dass der Silberpreis allein ausbricht, ist eben sehr selten. Positiv für die Zukunft des Silberpreises ist die Charttechnik. Bei 30 US-Dollar je Feinunze Silber liegt ein Zwischenhoch. Bei 35 US-Dollar liegt ein wichtiger Widerstand vor 50 US-Dollar. Das heißt, entwickelt sich der Silberpreis über 35 US-Dollar, dann kann es schnell zu einem neuen Allzeithoch, also einem Wert über 50 US-Dollar kommen.

Manche Analysten sehen diese Chance im zweiten oder dritten Quartal 2021 kommen. Höhere Silberpreise führen zu einem Aufwärtspotenzial bei den Silberaktien. Nicht nur der Silberpreis, auch die Expertise des Managements und die Qualität der Projekte ist bedeutend für das Fortkommen der Silbergesellschaften.

Vielfach wird auch davon ausgegangen, dass Silber vor allem dann preislich aufwärts tendiert, wenn die kurzfristigen Anleger große Chancen sehen, dass es sich lohnt auf der Long-Seite aktiv zu werden. Was noch preissteigernd wirken könnte, sind ungute Überraschungen oder Krisen. Und auch das Pandemie-Geschehen ist noch in vollem Gange. Silber und Gold gelten als sichere Häfen. Grund ist wohl die Betrachtungsweise, die Jahrtausende alt ist: Gold und Silber sind und waren immer wertvolle seltene Elemente.

Der Silberpreis ist bekanntermaßen volatil, aber großes Abwärtsrisiko heißt auch gleichzeitig es gibt ein großes Aufwärtsrisiko. Wer also auf das altbewährte Silber setzen möchte, werfe einen Blick auf beispielsweise Vizsla Silver oder Summa Silver.

Vizsla Silver – https://www.youtube.com/watch?v=7oFuyB1OCSo – besitzt in Mexiko die Panuco Silber-Gold-Mine. Gemäß einer Vereinbarung mit Cariboo Resources wird das Unternehmen eine Beteiligung an der Carruthers Pass-Kupferliegenschaft in British Columbia dazubekommen. Dieses soll dann mit einem unternehmenseigenen Kupferprojekt ausgegliedert werden.

Summa Silver – https://www.youtube.com/watch?v=5Ez-srrqLbA&t=10s – wird in Kürze auf seinem Hughes-Projekt in Nevada mit dem neuen Bohrprogramm beginnen. Das zweite Projekt von Summa Silver, das Mogollon-Projekt, liegt ebenfalls in einer hochgradigen Silberregion, in New Mexiko.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver und Summa Silver.

