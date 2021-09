Was genau ist ein Bitcoin?

verleiht. Ein BTC-Token ist eigentlich ein verschlüsselter Schlüssel, der in einem virtuellen „Tresor“ existiert. Die Pflege aller Codes, diese digitalen Signatur-Spielereien, werden alle von einem Netzwerk von prämierten Rechenleistungsanbietern durchgeführt. Hash-Power von Mitwirkenden soll für BTC abgebaut werden, da sie in BTCs bezahlen, die meistens hier verkauft werden. Das ist, was Miner tun und warum sie eigentlich minen. Wenn wir über Mining sprechen, sollte jedoch beachtet werden, dass die Wartung von Netzwerkknoten / Hash-Power-Steering weniger wie das Mining von Edelmetallen ist, sondern eher wie ein ständig durchgeführtes Mathe-Turnier.

Als Asset, das durch das Blockchain-Protokoll unterstützt wird, existiert BTC im größten virtuellen Buch, das jemals verlinkt wurde – einem verteilten Registr, in dem alle Transaktionen für alle sichtbar aufgezeichnet werden. Beim Mining wird stündlich eine begrenzte Anzahl von Token ausgegeben, von denen jeder eine eindeutige digitale Identität hat. Letztendlich besteht jede BTC aus einer komplexen Folge von Zahlen und Buchstaben. Das Herzstück all dieser wertvollen Verschlüsselungen ist jedoch eine gemeinsame harte Arbeit, die von einem komplexen, kohärenten Muskelsystem von Servern, Programmierern, Minern, Inhabern und Investoren geleistet wird.

Die kleinste Einheit von BTC, die wir senden (überweisen) oder besitzen können, heißt Satoshi. Dies ist eine Hommage an das Pseudonym des Schöpfers der Kryptowährung. Ein Bitcoin enthält 100 Millionen Satoshi. Wenn Sie mit dieser Kryptowährung handeln möchten, dann sollte die Plattform Bitcoin Code für Sie von Interesse sein. Der Handel mit diesem Programm ist äußerst einfach, da alle technischen Funktionen automatisiert sind.

Eine Währung, die nicht durch traditionelle Ressourcen gestützt wird und sich durch die Ausführung bestimmter Programme auf den Computern von Netzwerkbenutzern selbst reproduzieren kann, wird sofort an Wert verlieren. Um dies zu verhindern, wurde eine künstliche Begrenzung geschaffen, die verhindert, dass die Zahl der Bitcoins weltweit auf über 21 Millionen ansteigt – all diese Millionen sind Finanztransaktionen im Netzwerk, die zuverlässig mit Rechenleistung versorgt werden. Momentan wurden 14 Millionen abgebaut, aufgrund der ständigen Komplikation des Mining-Algorithmus wird die Emission des letzten Bitcoins im Jahr 2140 erwartet.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass Bitcoin (BTC) eine dezentralisierte Währung ist, d.h. sie unterliegt keiner staatlichen Kontrolle. Es wird durch die Aktionen der Benutzer selbst innerhalb des Netzwerks gebildet und reguliert, was seine Zuverlässigkeit gewährleistet. Alle Transaktionen aus dem Netzwerk werden ohne Beteiligung von Vermittlern durchgeführt, sodass keine zusätzlichen Kosten für den Geldtransfer entstehen.

Die Emission von Bitcoin ist klar begrenzt, limitiert, es ist nur möglich, in diesen Prozess einzugreifen, indem Sie die Rechenleistung Ihres Computers an das System leasen. Die Leute, die dies tun, werden Miner genannt und erhalten für ihre Dienste täglich Bitcoin in begrenzter Menge. Eine solche Beschäftigung ist derzeit nur für Eigentümer großer Unternehmen, Mitglieder großer Pools, von Vorteil. Kleinere Farmen können bereits mit viel Mühe die Aufgaben bewältigen, die Bitcoin ihnen stellt. Kryptowährungen gelten als hochvolatiler Vermögenswert, da ihre Preise stark schwanken. Bitcoin hat mehrere große Höhen und Tiefen erlebt. Zum Beispiel stieg der Preis einer digitalen Münze Ende 2017 auf 20.000 US-Dollar. Im nächsten Jahr fiel der Preis der Kryptowährung um mehr als 80 % und bis Dezember 2018 war sie auf 3,5 Tsd. US-Dollar gefallen Verluste durch die Arbeit mit Bitcoin gibt es auch heute noch.