Was Goldexperten denken

Ein bekannter Gold-Experte ist George Milling-Stanley, auch oft als ?Godfather of Gold? bezeichnet. Er war Mitbegründer des größten börsengehandelten Goldfonds.

Zehn Prozent des Portfolios sollten für Edelmetalle reserviert sein, so Milling-Stanley. Seiner Meinung nach haben Investoren meist eine falsche Perspektive von Gold. Denn sie denken Gold sei nur eine Absicherung gegen Inflation. Aber, so der Goldexperte, Gold ist eine Absicherung gegen das Unerwartete. Wie die Geschichte lehrt, hat bei unerwarteten Geschehnissen, seien es Kriege oder andere Ereignisse, Gold immer als Absicherung funktioniert.

Es gibt auch andere Stimmen aus dem Lager der Goldexperten, wie UBS oder Morgan Stanley, die ihren Kunden raten das Engagement in Gold zu erhöhen. Und da gibt es noch viele Zitate von Kennern der Goldbranche. So sagte Alan Greenspan, ehemaliger Chef der FED einmal ?wer Gold besitzt, hat immer Geld?. Oder Marc Faber, international bekannter Börsenexperte, gab den Rat ?jeder sollte etwas Gold kaufen, jeden Monat, für immer, um sich abzusichern?.

Oder Stefan Riße, deutscher Börsenmakler und Kolumnist bei Focus-Money, der davon ausgeht, dass Inflation irgendwann kommen muss, um das Verschuldungsproblem zu lösen. ?Das Papiergeld wird im Volumen immer größer, während die Goldproduktion abnimmt. Am Ende dürften alle Papier-Währungen gegenüber Gold abwerten.

Das ist genau das, was wir gerade sehen. Daher sollten sich in einem gut aufgestellten Portfolio auch Werte von Goldgesellschaften befinden. Denn so kann mit einem Hebel auf den Goldpreis verdient werden.

In Frage käme etwa Maple Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-gold-terra-resource-mag-silver-aztec-minerals-und-maple-gold-mines/ -. Dessen Douay-Goldprojekt im Abitibi Grünsteingürtel in Quebec, Kanada, verfügt über eine solide Ressource und über Möglichkeiten der Erweiterung und der neuen Entdeckungen. Die Infrastruktur ist bestens.

Auch Corvus Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/corvus-gold-update-zu-den-bohrergebnissen-bei-mother-lode-und-neuer-phase-1-plan/ – besitzt aussichtsreiche Gold-Silber-Projekte, das North Bullfrog und das Mother Lode-Projekt in Nevada. North Bullfrog umfasst rund 90 Quadratkilometer, eine hervorragende Infrastruktur und wichtige Wasserrechte.

