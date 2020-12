Was ist Ihnen Ihr Kunde Wert?

Uhren und Schmuck verschenken – Neutralität ist gefragt

Uhren und Schmuck gehören in den Bereich der ganz persönlichen Geschenke für einen Kunden. Wenn Sie für sich selbst Uhren oder Schmuck kaufen, wählen Sie die einzelnen Teile nach Ihrem individuellen Geschmack aus. Doch selbst wenn die Geschäftsbeziehung zu Ihrem Kunden schon viele Jahre besteht, wissen Sie vermutlich nicht, welchen Uhrenstil er bevorzugt und welchen Schmuck er gern trägt. Wenn Sie dennoch an Weihnachtsgeschenke aus dieser Kategorie denken, ist eine Marke die richtige Wahl, die sich einer großen Beliebtheit erfreut. Es gibt viele verschiedene Uhrenmarken, die nicht nur eine Generation ansprechen oder die einen bestimmten Stil verkörpern. Die Marken gelten als neutral, weil sie sich in allen Altersgruppen einer großen Beliebtheit erfreuen. Der Stil der Uhren ist klassisch und zeitlos. Sie passen zu jedem Outfit und lassen sich in der Freizeit und während der beruflichen Tätigkeit gleichermaßen tragen.

Hochwertige Präsente zu Weihnachten – zeigen Sie Ihren Kunden Wertschätzung

Präsente für Weihnachten sollten Sie all jenen Kunden übergeben, denen Sie einen hohen Umsatz oder eine sehr lange Treue verdanken. Wenn es sich um Weihnachtsgeschenke für Ihre Kunden handelt, können Sie diese steuerlich geltend machen. Dies bedeutet, dass Sie für den Gegenwert des Geschenks keine Steuern zahlen. Je höher der Gegenwert des Geschenks ist, desto höher ist Ihre Steuerersparnis. Empfehlenswert ist es außerdem, den Gegenwert des Geschenks an den Umsatz des Kunden anzupassen. Es hinterlässt keinen positiven Eindruck, wenn Sie einem Kunden eine Rolex übergeben, der in Ihren Auftragsbüchern gar keine hohe Präsenz hatte. Wichtig ist, dass die Geschenke zu Weihnachten und zu anderen Anlässen in einem gesunden Verhältnis zum Umsatz stehen. Dann kommen sie beim Kunden gut an und hinterlassen einen authentischen Eindruck.

Uhren verschenken – die Vorteile

Uhren erfüllen verschiedene Funktionen. Sie können viel mehr, als nur die momentane Zeit anzuzeigen. Eine Uhr ist ein Schmuckstück, und viele Modelle bieten interessante Zusatzfunktionen. Entscheiden Sie sich, eine Rolex an treue Kunden zu verschenken, und profitieren Sie von diesen Vorteilen:

* zeitloses Design

* Wertbeständigkeit

* zu jedem Kleidungsstil passend

* die richtige Wahl für Beruf und Freizeit

* hohe Beliebtheit der Marke

Wenn Sie nach einem passenden Geschenk suchen, können Sie mit einer Uhr nicht viel falsch machen. Sie entscheiden sich für eine Marke, die sich einer sehr hohen Beliebtheit erfreut und die Kunden in jedem Lebensalter sehr gern tragen.