Was ist zu tun? – Vom gesellschaftlichen Istzustand über alternative Aktivitäten zu notwendigen Strategien

Aktuell bestimmt die Corona-Krise nicht nur das öffentliche, sondern auch das private Leben. Es scheint, dass es vor allem in den Medien kein anderes Thema mehr gibt. Der Autor zeigt in seinem Buch auf, dass von der Pandemie verdeckte Szenarien nichts von ihrer Bedeutung verloren haben. Aber was ist in der öffentlichen Wahrnehmung von der Thüringer “Wahlfarce”, dem Brexit oder einem drohenden Krieg zwischen den USA und Iran geblieben?

Zwar gab es auch schon vor der aktuellen Krise ein großes gesellschaftliches Engagement. Der Autor geht aber der Frage nach, inwiefern dieses Engagement auch danach Bestand haben kann. Hierfür beschreibt er die ökonomisch-sozialen sowie die sozialpsychologischen Verhältnisse unserer Gesellschaft.

Der Autor Manfred Norwat (Jahrgang 1949) ist diplomierter Betriebswirt und Sozialarbeiter. Er arbeitete einige Jahre im Personalwesen und war überwiegend in der Migrationsarbeit tätig. Zwar ist Norwat seit 2014 im Ruhestand, jedoch arbeitet er nach wie vor in Teilzeit als Sozialpädagoge in einer Bildungseinrichtung.

“Was ist zu tun?” von Manfred Norwat ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-06578-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags” und Publikations”Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self”Publishing”Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch” und Leser”Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de