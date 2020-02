Was kostet mein Haus? / Bei CHECK24 jetzt kostenlos Immobilienwert ermitteln (FOTO)

– Nur wenige Angaben nötig für Wertermittlung und -entwicklung– Münchner benötigen im Schnitt 539.000 Euro Baufinanzierung,Duisburger nur 242.000 Euro– CHECK24-Baufinanzierungsspezialisten bieten individuelle undpersönliche Beratung

Mit der Online-Immobilienbewertung ermitteln Immobilienkäufer bei CHECK24 jetzt

schnell und kostenlos den Wert ihres Wunschobjekts. Nur wenige Angaben sind

notwenig, wie beispielsweise die Art der Immobilie, Adresse, Wohnfläche, Baujahr

sowie Zustand und Ausstattung.1)

Über die Bewertung hinaus erhalten Käufer weitere nützliche Informationen. Dazu

zählt die Wertentwicklung des Objekts sowie Angaben zum Umfeld, z. B. wo sich

die nächsten Schulen, Einkaufsgelegenheiten, Ärzte oder Apotheken befinden.

Zudem können sie die Verkehrsanbindung prüfen: Von den Haltestellen für Bus und

Bahn bis zur voraussichtlichen Fahrtzeit zum Arbeitsplatz oder zum Einkaufen.

Die Online-Immobilienbewertung ist ein Dienst der PriceHubble AG und seit Kurzem

bei CHECK24 eingebunden. Der Rechner ermittelt den Marktwert eines Hauses oder

einer Wohnung basierend auf dem PriceHubble-Modell, das mithilfe von Machine

Learning eine Vielzahl an verschiedenen Immobiliendaten analysiert, diese in

Algorithmen überführt und so stets aktuelle und präzise Schätzwerte ermittelt

und attraktiv darstellt.2) Hier geht es zur kostenlosen Immobilienbewertung (htt

ps://baufinanzierung.check24.de/baufinanzierung/immobilienbewertung?deviceoutput

=desktop).

Baufinanzierung: Münchner brauchen am meisten Geld fürs Eigenheim

Den höchsten Immobilienkreditbedarf hatten 2019 Verbraucher aus München.

CHECK24-Kunden in der bayerischen Landeshauptstadt haben für den Kauf oder Bau

eines Hauses oder einer Eigentumswohnung im Schnitt 539.000 Euro angefragt – bei

nur 97 Quadratmeter durchschnittlicher Wohnfläche. Zum Vergleich: In Duisburg

benötigten Verbraucher im Schnitt 242.000 Euro für 152 Quadratmeter.3)

Bei CHECK24 bieten Baufinanzierungsspezialisten eine individuelle und

persönliche Beratung

Nach Eingabe weniger Eckdaten zum Finanzierungsvorhaben sehen CHECK24-Kunden

bereits am Ende der Antragsstrecke ein erstes Vergleichsergebnis mit Nennung

verschiedener Produktanbieter. So haben sie bereits eine Vorstellung, in welchem

Bereich sich die Konditionen voraussichtlich bewegen.

Anschließend meldet sich ein persönlicher Baufinanzierungsexperte, der den

Kunden durch das gesamte Finanzierungsvorhaben begleitet. Per Telefon und

Screensharing auf dem Computerbildschirm präsentiert der Berater verschiedene

Finanzierungsoptionen. Diese werden dem Kunden im Anschluss per E-Mail

zugeschickt. Im ausführlichen Gespräch werden Details und offene Fragen geklärt.

Der Berater ermittelt aus den Produkten und Optionen von mehr als 450 Anbietern

das passende Finanzierungsmodell. Auch danach hilft der persönliche

Ansprechpartner jederzeit weiter, z. B. bei Fragen zum Kreditvertrag oder

während der Auszahlungsphase.

1)weitere Informationen zur Immobilienbewertung unter:

https://www.check24.de/baufinanzierung/immobilienbewertung/; Immobilienrechner

unter: https://baufinanzierung.check24.de/baufinanzierung/immobilienbewertung

2)weitere Informationen zur PriceHubble AG unter: www.pricehubble.com

3)Datenbasis: alle 2019 über CHECK24 angefragten Baufinanzierungen, nur

Immobilienkauf oder eigenes Bauvorhaben; die gesamte Pressemeldung lesen Sie

hier: http://ots.de/bfxB5s

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose

Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden

sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über

300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr

als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für

DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und

Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr

als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung

der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben

Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24

eine Vergütung.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale

Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich

CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien

für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission “Key Principles

for Comparison Tools” enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz,

die CHECK24 in allen Punkten erfüllt – unter anderem zu Rankings,

Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und

Kundenservice.

Über PriceHubble

PriceHubble ist ein internationales Proptech-Unternehmen, das Akteuren im

Immobiliensektor fundierte Immobilien- und Investitionsentscheidungen auf Basis

datengetriebener Erkenntnisse ermöglicht und somit ein neues Level an

Transparenz in der Immobilienwirtschaft definiert. Das Unternehmen aggregiert

und analysiert eine Vielzahl an Daten und nutzt Big Data-Analytics sowie

künstliche Intelligenz, um verlässliche Bewertungen und Prognosen zu

ermöglichen. PriceHubble ist mit Büros in Zürich, Berlin, Paris und Tokio

vertreten und in aktuell fünf Märkten in Europa und Asien tätig.

