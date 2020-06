“Was möchtest du werden-” – Studieninfos für Eltern: Orientieren, entscheiden, bewerben

Eltern spielen im Prozess der Berufs- und Studienorientierung ihrer Kinder eine besondere Rolle. Sie sind häufig erste Ansprechpartner und wichtige Ratgeber. Viele Studien zeigen, dass die Meinung der Eltern bei den Jugendlichen häufig mehr zählt als Empfehlungen der Freunde, Verwandte, Lehrkräfte oder Berufsberaterinnen und Berufsberater. Doch wie kann hilfreiche Unterstützung gelingen? Welche Rolle können Eltern bei der Begleitung ihres Kindes in Richtung Studium übernehmen? Was macht ein Studium aus? Wie unterstütze ich als Elternteil am besten bei der Studienwahl? Wie kommt mein Kind an den passenden Studienplatz? Und was ist heute anders als zu meiner Studienzeit? Antworten auf diese Fragen gibt die Zentrale Studienberatung der Hochschule Bremen in einem Webinar am Montag, dem 15. Juni 2020, ab 17 Uhr.

Kurz und knackig wird Eltern und anderen Begleitpersonen ein Überblick über das Studium heute gegeben, verbunden mit Infos über die ?neuen? Abschlüsse Bachelor und Master und Tipps, worauf bei der Studienwahl geachtet werden sollte und wie man am besten bei der Studienwahl unterstützt. Das Webinar findet im Rahmen der Webinar-Woche der Hochschule Bremen vom 15. bis 19. Juni statt. Während dieser Woche stellen sich in über 80 Veranstaltungen Studiengänge aus allen Fakultäten in Online-Vorträgen vor. Studieninteressierte können über den Chat mit Lehrenden und Studierenden ins Gespräch kommen. Webinare der Zentralen Studienberatung rund um das Studium, die Bewerbung und Einschreibung runden die Webinarwoche ab.

Die Online-Vorträge bieten die Möglichkeit, sich unkompliziert über das Studium an der Hochschule Bremen zu informieren und beraten zu lassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach online gehen, den Webinar-Raum betreten und Kopfhörer oder Lautsprecher anschalten. Einwahldaten: https://etherpad.aulis.hs-bremen.de/b/dir-xm9-qft (Webinarraum 1).

Unter dem Titel ?Studieninfo 2020? kann die Hochschule Bremen bereits jetzt ganz einfach mit dem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone von Zuhause aus erlebt werden. Es handelt sich um eine virtuelle Veranstaltung mit vielen multimedialen Angeboten. Neben ausführlichen Informationen und Hintergründen zu allen Studiengängen, können Studieninteressierte an aufgezeichneten Webinaren teilnehmen. Es gibt Filme, Bildergalerien, Zeitungsartikel, Einblicke in studentische Projekte und vieles mehr.

Das komplette Programm der Webinar-Woche (15. bis 19. Juni) und ?Studieninfo 2020? finden sich unter dem Link: www.hs-bremen.de/studieninfo.