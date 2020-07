“Was möchtest du werden-” – Studieninfos für Eltern: Orientieren, entscheiden, bewerben

Eltern spielen im Prozess der Berufs- und Studienorientierung ihrer Kinder eine besondere Rolle. Sie sind häufig erste Ansprechpartner und wichtige Ratgeber. Viele Studien zeigen, dass die Meinung der Eltern bei den Jugendlichen häufig mehr zählt als Empfehlungen der Freunde, Verwandte, Lehrkräfte oder Berufsberaterinnen und Berufsberater. Doch wie kann hilfreiche Unterstützung gelingen? Welche Rolle können Eltern bei der Begleitung ihres Kindes in Richtung Studium übernehmen? Was macht ein Studium aus? Wie unterstütze ich als Elternteil am besten bei der Studienwahl? Wie kommt mein Kind an den passenden Studienplatz? Und was ist heute anders als zu meiner Studienzeit?

Antworten auf diese Fragen gibt die Zentrale Studienberatung der Hochschule Bremen in einem Online-Seminar am Donnerstag, dem 16. Juli 2020, um 16.30 Uhr. Kurz und kompakt wird Eltern und anderen Begleitpersonen ein Überblick über das Studium heute gegeben. Es werden Orientierungshilfen aufgezeigt, über die Abschlüsse Bachelor und Master informiert und Tipps gegeben, worauf bei der Studienwahl geachtet werden sollte und wie man am besten bei der Studienwahl unterstützt.

Die Teilnahme ist ganz einfach: Nach der Anmeldung für das Online-Seminar unter studienberatung@hs-bremen.de, am Seminartag online gehen, den Seminarraum (https://etherpad.aulis.hs-bremen.de/b/dir-xm9-qft) betreten und Kopfhörer oder Lautsprecher anschalten.

Weitere Online-Seminare der Hochschule Bremen:

17.07.20, 15 Uhr: Vorstellung des Internationalen Studiengangs Ship Management (Nautical Sciences)

27.07.20, 15 Uhr: Information for Prospective International Students

20.08.20, 16 Uhr: Nach der Zulassung zum Studium: Immatrikulation und Studienstart an der HSB

31.08.20, 10 Uhr: Auf nach Bremen! Wohnen, Leben & Ankommen in der Hansestadt für neue Studis