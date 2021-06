„Was meinst DU-“

Was interessiert 14- und 15-Jährige, womit verbringen sie ihre Freizeit? Was fehlt an Angeboten und Aktivitäten? In diesen Tagen startet das Team Jugend- und Familienbildung der Region Hannover mit ihrer großen Online-Jugendbefragung ?Was meinst DU??.

Start der Umfrage-Kampagne ist zunächst in den Kommunen Garbsen, Neustadt a. Rbge., Seelze, Wunstorf. Hier erhalten alle 3.252 Mädchen und Jungen im Alter von 14 und 15 Jahren Post mit dem Zugangs-Link zur Online-Umfrage, die bis Sonntag, 11. Juli 2021 läuft. Die Online-Befragung findet in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jugendpflegen statt und ist anonym. Die Ergebnisse werden ausgewertet und ebenfalls anonym veröffentlicht. Geplant ist, die Umfrage im nächsten Jahr in der Wedemark, Burgwedel, Langenhagen und Isernhagen fortzusetzen.

?Es geht vor allem um Mitgestaltung und darum, von den Jugendlichen selbst zu erfahren, was sie sich wünschen und brauchen?, so Regionsjugendpfleger Matthias Nack. ?Die Angaben der jungen Menschen zu ihren Interessen und Freizeitgestaltung helfen, die Angebote vor Ort zu verbessern?, wirbt Nack für die Teilnahme. Neben der personalisierten Post zur Umfrage ist eine Begleitkampagne auf den Sozialen Kanälen der Region sowie der Jugendpflegen geplant. ?Wir wollen möglichst viele erreichen ? je mehr mitmachen, desto besser!?