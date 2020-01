Was muss ich zum Customer Service alles wissen? Seminare in Köln

Hamburg & Köln 21.-22.01.2020

Stuttgart & München 03.-04.03.2020

Düsseldorf & Leipzig 16.-17.06.2020

Zielgruppe:

> Office-Manager/-innen und Mitarbeiter/-innen im Office

> Customer Service, Vertriebsinnendienst, Sales Assistant, Kundenservice

> Assistenz für Management, Teams oder Projekte

Seminarprogramm Tag 1:

Agile Arbeitsmethoden im Office Management

> Mehr Erfolg durch Selbstorganisation: den eigenen Arbeitsplatz richtig managen und Arbeitsabläufe gezielt optimieren

> Prioritäten erkennen, klar kommunizieren und bei Anderen durchsetzen

> Schaffen von Freiräumen: Wie gehe ich mit “Zeitdieben” um?

> Informationen nutzen, filtern und bündeln: Informationsflut souverän beherrschen, Informationen optimal aufbereiten und weiterleiten

> “Let your net work”: Wie Ihnen Ihr Netzwerk helfen kann

Agile Kommunikationstechniken: Das müssen Sie wissen

> Verbale und nonverbale Kommunikation: Wirkung und gezielter Einsatz

> Meetings souverän steuern und hochwertige Ergebnisse sicherstellen

> Mut zum “Nein-Sagen” ohne Umschweife und schlechtes Gewissen

> Konstruktiv argumentieren und Gesprächspartner überzeugen

> Kritik situationsbewusst und angemessen vorbringen

> Persönlicher Umgang mit Emotionen und Ärger

Erfolgreiche Teamarbeit zwischen Vertrieb und Customer Service

> Effektive Zusammenarbeit und optimale Abstimmung

> Gesprächs- und Abstimmungsbedarf erkennen

> Sonderstellung zwischen Chef und Mitarbeitern: Wie Sie die eigene Rolle selbstbewusst vertreten können und nicht zwischen die Fronten geraten

> Kompetente “Anlaufstelle” für Dritte sein

> Die Führungskraft souverän vertreten

Seminarprogramm Tag 2:

Mit Fachwissen überzeugen: Neue Techniken der Unternehmensführung

> Einzelfirma, GbR, GmbH, GmbH & Co. KG, AG: Rechtsformen im Überblick

> Wer macht was? Agile Organisation im Unternehmen

> Betriebswirtschaftliche Begriffe und was sie bedeuten:

– Controlling

– Kennzahlen

– Kostenarten

– Cash Flow

– Bilanzanalyse

> Neue Techniken der Unternehmensführung: Agiles Arbeiten im Unternehmen

Die wichtigsten Basics im Controlling

> Welche Aufgaben umfasst das Controlling?

> Budget-Planung: Wer bekommt wie viel und warum?

> Die betriebswirtschaftliche Auswertung: Lesen, verstehen und analysieren

> Richtig kalkulieren mit Einzelkosten und Gemeinkosten

> Neue Controlling-Techniken: Agiles Performance-Management

Kundenangebote: Welche Do´s und Don´ts müssen Sie zwingend beachten?

> Prüfung des anfragenden Unternehmens: Instrumente für den Compliance-Check

> Realisierbarkeit des Auftrags: Prüfung des Preis-Kosten-Verhältnisses

> Preisberechnung und Preiskalkulation

> Angebote schnell und richtig erstellen

> Rechtliche Aspekte bei der Angebotserstellung beachten

