Was nützen mir Milliarden mit staatlicher Hilfe – wenn Sie mein Unternehmen nicht erreichen?

Kapitalbeschaffung im Jahr 2020 durch eine Privatplatzierung mit der FFB- Service GmbH

Sehr geehrter Unternehmer, Anleger und Investor!

Die Kapitalanlagebereitschaft von Anlegern und Investoren ist in den letzten Monaten kräftig an-gestiegen, weil die Unternehmen aufgrund der Corona Pandemie dringend Hilfe benötigen. Die FFB-Service GmbH ( www.privatgeld-ohne-bank.de) ist gut aufgestellt und steht den Unternehmern zur Verfügung.

Auf Anleger, Investoren (auch privater Natur), und sonstige Kapitalgeber werden nach FFB-Service GmbH,Wiefelstede, speziell in diesem Jahr, ausgelöst durch die Corona Krise, sehr gute und hilfreiche Kapitalanlage-Angebote zukommen. Die Zeit der Geldanlagen und Beteiligungs-investitionen ist da, und die Aussicht auf Lockerungen gemäß der Pandemie unterstützt und kurbelt die Wirtschaft wieder an. Unternehmen können diese Zeit zur Kapitalbeschaffung und zur Optimierung ihrer Unternehmensfinanzierung zügig nutzen. Investoren und Anleger ziehen mit Ausblick auf das Jahr bereits eine erste Zwischenbilanz über das aktuelle Geschäftsjahr und freuen sich über Dividenden zwischen 3,5 – 7,5 % p.a. .

Die Investition geschieht u. a. auch aus steuerlichen Gründen, um der Besteuerung aus vorange-gangenen Verkäufen durch Wiederanlage zu entgehen. Diese Liquidität steht meist bereitwillig für eine Wiederanlage zur Verfügung. Unternehmen mit Kapitalbedarf sollten deshalb die Zeit für ein Private Placement zur Kapitalaufnahme jetzt nutzen, Investitionen für 2020 vorbereiten und sich für eine Beteiligung präsentieren.

Die FFB-Service GmbH bringt Unternehmen mit ihrem Kapitalbeschaffungsgesuch innerhalb von ca.14 Tagen mit verschiedenen Finanzinstrumenten BaFin-Prospektfrei an den Kapitalmarkt. Mittelständische Unternehmen sollten sich umgehend ein Finanzpolster schaffen um der Krise ent-gegen zu wirken und liquide zu bleiben.

Wir stellen z. B.: sämtliche BaFin-freien Beteiligungs-Exposés, BaFin-konforme Beteiligungsver-trags-Unterlagen inkl. Zeichnungsscheine unterschriftsreif zur Verfügung und führen gleichzeitig ein Finanz- und Platzierungsmarketing für Ihr Unternehmen durch ( z. B. durch die Aufnahme im wöchentlichen Investoren-Brief, durch unsere Kapitalmarktexperten an über 10.000 Kapitalmarkt-teilnehmer mit persönlicher Ansprache. Die Veröffentlichung des Genussrechts-Beteiligungsexpose?s erfolgt erst nach schriftlicher Freigabe unserer Kapitalmarktjuristen. Die Zins- und Rendite-erwartungen des Marktes bzw. der Investoren liegen derzeit bei nur 3,5 % – 7,5 % p.a.

Interessierte Unternehmer wenden sich, um ihr eigenes geprüftes Anlageangebot für 2020 BaFin-gerecht zu präsentieren, direkt an die FFB-Servie GmbH per E-Mail: info@privatgeld-ohne-bank.de zur zügigen Umsetzung Ihrer Privatplatzierung zwecks Stärkung von Liquidität und Bonität.

FFB-Service GmbH

Möwenweg 1

D-26215 Wiefelstede/Gristede

Tel: +49/ (0)4403 – 911 93 03

Fax: +49/ (0)4403 – 911 93 04

E-mail: info@privatgeld-ohne-bank.de

Online: www.privatgeld-ohne-bank.de