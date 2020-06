Was Sie zur Brandabschottung beitragen können

Wissen Sie, warum Brandschutz so wichtig ist? Sowohl Rauch als auch Feuer können sich bei unzureichendem Brandschutz noch schneller ausbreiten. Aus diesem Grund ist die Aufteilung in einem Gebäude besonders wichtig, damit sich das Feuer nicht zu schnell ausbreiten kann. Die meisten Todesfälle treten durch Einatmen von gefährlichem Rauch und giftigen Dämpfen auf.

Darüber hinaus trägt die Aufrechterhaltung getrennter Umgebungen in Industrie- und Geschäftsräumen dazu bei, Schäden an Maschinen, Gegenständen und Arbeitsgeräten zu verringern.

Sie können die Ausbreitung von:

Flammen

Hitze

Rauch

verhindern, wenn Sie entsprechende Produkte zur Brandabschottung benutzen. Danach können Sie den Rest des Gebäudes optimal schützen. Somit entsteht eine bessere Gelegenheit für die Rettung und die sichere Evakuierung.

So setzt sich die Brandabschottung zusammen

Grundsätzlich sollten bei der brandabschottung die Brandabschnitte gut aufgeteilt werden, das ist die Basis. Durch die jeweiligen Brandabschnitte kann das Feuer auf einen Bereich begrenzt werden. Optimal ist es, wenn das Feuer dort bleibt, wo es angefangen hat. Zu den tragenden Bauteilen gehören Wände, Decken und Böden. Für eine gewisse Zeitspanne lang sind diese widerstandsfähig gegenüber Feuer und Brand. Durch diese Teile laufen unterschiedliche Leitungen für die Versorgung – gemeint sind Gas, Luft, Wasser, Netzwerkleitungen und Strom.

Sichere Brandabschnitte

Um die Funktionalität zu erhalten, benötigen diese Bauteile zusätzlich noch Fugen. Rauch, Hitze und Flammen können sich ausbreiten, indem sie jede einzelne Öffnung der jeweiligen Brandabschnitte nutzen. Deshalb sollten die jeweiligen Brandabschottung Lösungen korrekt installiert sein, um das Feuer auf seinen ursprünglichen Ort der Entstehung zu begrenzen.

Das gesamte Gebäude muss auf diese Brandabschnitte unterteilt werden. So bleibt der Brand auf seinen Ursprung begrenzt. Das Ziel ist es, den Rest des Gebäudes frei von Feuer und Rauch zu halten, damit eine Evakuierung stattfinden kann. So können Leben gerettet werden – es liegt alles an einer sorgfältigen Planung. Das Thema Brandabschottung sollte daher ernst genommen werden, wenn es um die Verbreitung von Feuer und Rauch in Gebäuden geht.