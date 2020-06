Was Unternehmen aus Krisen lernen können / Praxisnahe Weiterbildung zu professioneller Krisenkommunikation (FOTO)

Betriebsunfälle, Personenschäden, Umsatzeinbrüche oder Produktmängel: Mögliche Krisenszenarien für Unternehmen, Verbände und öffentliche Einrichtungen gibt es viele. Doch die wenigsten Organisationen sind gut darauf vorbereitet. Selten findet sich ein strategischer Kommunikationsplan griffbereit in der Schublade. Doch Kommunikationsverantwortliche müssen in der Lage sein, Medienvertretern, Angestellten oder Angehörigen und der Öffentlichkeit ad hoc Rede und Antwort zu stehen. Eine fehlerhafte, verspätete oder unterbliebene Reaktion kann schwerwiegende Folgen nach sich ziehen und das Image eines Unternehmens oder einer Marke erheblich gefährden.

Was Unternehmen aus Krisen lernen können, und welche operativen und kommunikativen Werkzeug sie für den Krisenfall parat zu haben sollten, vermittelt Referent Jörg Forthmann, Geschäftsführer der Faktenkontor GmbH, im zweitägigen Media Workshop “Krisenkommunikation” am 8. und 9. Juli 2020 in Hamburg. Das Seminar richtet sich an Pressesprecher*innen und Leiter*innen der Unternehmenskommunikation sowie Verantwortliche für PR, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aller Branchen. Die Teilnehmenden lernen, wie man mit Sofortmaßnahmen im Ernstfall reagiert, einen Krisenplan selbst erarbeitet und eine Krisensituation über die passenden Kommunikationskanäle souverän managt.

Terminankündigung:

Präsenzseminar “Krisenkommunikation – Maßnahmen und Instrumente für ein erfolgreiches Krisenmanagement” am 8. und 9. Juli 2020 in Hamburg (https://www.media-workshop.de/seminar/krisenkommunikation)

Für Interessierte, die sich schnell und kompakt einen ersten Überblick zu den wichtigsten Instrumenten der Krisenkommunikation verschaffen wollen, bietet die MW Media Workshop GmbH ein halbtägiges Webinar an.

Terminankündigung:

Webinar “Express-Wissen Krisenkommunikation” am 10. Juli 2020 (https://www.media-workshop.de/seminar/krisenkommunikation-webinar/)

Das gesamte Fortbildungsprogramm finden Weiterbildungsinteressierte unter www.media-workshop.de/seminare (https://167904.seu2.cleverreach.com/cp/48548236/0a256ff41-1fdcnge)

Über den Referenten:

Jörg Forthmann (Jahrgang 1968) ist Geschäftsführer der Faktenkontor GmbH und leitet erfolgreich Seminare zur Pressearbeit und Krisenkommunikation. Durch seine Tätigkeit als Referent in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Nestlé Deutschland AG und als PR-Berater in Hamburg besitzt er viel Erfahrung in der Gestaltung und Optimierung der Unternehmenskommunikation. Die journalistische Seite der Pressearbeit beherrscht er durch seine Ausbildung und Arbeit als freier Journalist u. a. für das Hamburger Abendblatt.

Über das Fortbildungsangebot der Media Workshops:

Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieter und zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führenden Anbietern beruflicher Weiterbildung. Das praxisnahe Seminarprogramm ist speziell entwickelt für Fachleute aus den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, PR sowie Unternehmenskommunikation. Ein hoher Praxisanteil, kleine Teilnehmergruppen und kontinuierliche Evaluation sichern die Qualität der Seminare und Webinare. Neben den offenen Fortbildungsprogramm werden auch maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kunden konzipiert. Die Referenten der Zertifikatskurse sind externe und unabhängige Experten, die ihr Wissen mit Beispielen aus ihrem Arbeitsalltag, langjähriger Trainererfahrung und zeitgemäßer Methodik vermitteln. Bis heute haben über 16.500 Kommunikationsfachleute und Führungskräfte aller Branchen an den offenen Veranstaltungen und Inhouse-Schulungen teilgenommen. Die Zertifizierung der GmbH erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels “Geprüfte Weiterbildungseinrichtung”.

