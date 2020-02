Was verbindet Karneval und Rockkonzert?

Egal, ob man die Moderatorenbühne beim Karnevalsumzug besonders hervorheben möchte, beim Rockkonzert die Merchandiseprodukte an den Mann bringen will oder sein neu gegründetes Unternehmen auf der Fachmesse vorstellen möchte: Je bunter und aufregender die Umgebung, umso schwieriger ist es, aufzufallen. Vor allem auf Konzerten, Sportveranstaltungen oder Messen wird den Teilnehmern und Teilnehmerinnen mittlerweile so viel geboten, dass man als Anbieter oder Unternehmer gern einmal in der Masse untergeht.

Ein Mittel, um immer noch aufzufallen, sind aufblasbare Werbeträger. Diese auch “Inflatables” genannten Werbemittel können in jeder nur erdenklichen Form, Größe oder Farbe hergestellt werden und sorgen dafür, dass man so richtig auffällt. Von der aufblasbaren Almhütte über Jimi Hendrix– Lieblingsgitarre “in groß” bis hin zum Osterhasen gibt es nichts, was nicht möglich wäre, berichtet man bei Skanbo, dem Experten für aufblasbare Werbeträger. Das Unternehmen ist auf Standorten in Österreich, Deutschland und der Schweiz vertreten und bietet neben aufblasbaren Werbeträgern auch Eventtrailer und Displays an, die besonders bei Messen und Präsentationen sehr beliebt sind.

Dass alles möglich und fast nichts unmöglich ist, kann man bei Skanbo bestätigen. Der größte Wunsch der meisten Kunden ist, in der Fülle an Werbung auf Veranstaltungen nicht nur gesehen zu werden, sondern auch in Erinnerung zu bleiben. Und das gelingt mit den farbenfrohen Inflatables in den meisten Fällen. Die Bildergalerie zu den spannendsten Projekten finden Interessierte auf der Website des Unternehmens unter www.skanbo.com – und hier findet man auch alle Produkte des Unternehmens.