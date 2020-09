Was wir von AmdoSoft NICHT machen

Wenn Anbieter Ihre Produkte oder Dienstleistungen anpreisen, stellen sie natürlich meist die Vorteile heraus. Wir sind da nicht anders. Auch wir weisen unsere Kunden daraufhin, dass sie mit unseren Bots ihre Abläufe optimieren, Zeit und Ressourcen sparen und sich für das digitale Zeitalter wappnen können. Heute allerdings nehmen wir uns einmal die Zeit, Ihnen zu sagen, was Sie von uns nicht erwarten sollten. Denn ein guter Dienstleister sollte nicht nur viele Dinge richtig machen, sondern auch einige falsche Dinge tunlichst unterlassen. Wir erklären Ihnen im folgenden Beitrag, was wir damit meinen.

Wir verschwenden NICHT Ihre Zeit

Zeit ist ein kostbares Gut. Der ganze Ansatz von Robotic Process Automation basiert schließlich zu einem großen Teil auf dem Prinzip der Prozessoptimierung durch Zeitersparnis. Da wäre es fatal, genau diese Ressource unnötig zu verschwenden. Leider sammeln viele Dienstleister im IT-Bereich vor allem damit Umsätze, indem sie fleißig Arbeitsstunden anhäufen ? egal, ob das unbedingt notwendig ist oder nicht. Bei AmdoSoft brauchen wir keine langen Vorlaufzeiten und ewige Analysen. Innerhalb weniger Tage identifizieren wir die optimierbaren Prozesse, installieren unseren Bot und schon kann es losgehen.

Wir sprengen NICHT Ihr Budget

Die Furcht vor übermäßigen Kosten ist eine der Haupthemmnisse für die Implementierung neuer Technologien. Nicht selten leiten sich daraus vorgeschobene Rechtfertigungen ab, frei nach dem Motto: Das hat schon immer ohne Roboter funktioniert, also warum für Bots Geld ausgeben? Untätigkeit kostet eben erst einmal nichts. Vorerst. Wir möchten Ihnen die Scheu vor dieser klugen Investition nehmen. Deshalb bieten wir unser RPA-Vermietsystem Rent-a-Bot an. Schon für unter tausend Euro können Sie sich einen unserer Bots mieten und flexibel wieder abbestellen. Oft lohnt das schon bei einem einzigen Arbeitsplatz.

Wir verkaufen Ihnen NICHT etwas als Automatisierung, das keine ist

Vor allem im öffentlichen Sektor haben digitale Strategien noch erheblichen Nachholbedarf. Das führt zu der kuriosen Situation, dass selbst grundlegende Digitalisierungsmaßnahmen bereits als Automatisierung verkauft werden. Wenn eine Behörde beispielsweise ein Online-Portal installieren lässt, auf der Bürger ihre amtlichen Belange einreichen können, dann ist das digital und modern und bequem, aber noch lange nicht automatisiert. Zumindest nicht, solange Sachbearbeiter die eingereichten Dokumente und Anfragen manuell verarbeiten müssen. AmdoSofts Lösungen automatisieren die tatsächlichen Arbeiten und nicht nur die ersten ein bis zwei Schritte des Prozesses. Genau das versuchen wir bei unseren Kunden der öffentlichen Hand und natürlich auch bei jedem Kunden aus der freien Wirtschaft.

Wir lassen Sie mit unseren Bots NICHT allein

Unsere RPA Lösungen lassen sich schnell und einfach einrichten und sind zudem sehr leicht zu bedienen. Trotzdem fürchten manche Interessenten, mit den Bots am Ende nicht richtig zurechtzukommen. Auf Wunsch übernehmen wir für Sie im Rahmen unseres Full Service nicht nur die Einrichtung, sondern auch die Nachbetreuung mitsamt aller möglichen Nachjustierungen oder Anpassungen. Anfangs benötigen wir dazu allerdings kaum mehr als einige Tage. Der Aufwand für Sie und Ihr Team ist also sehr begrenzt und stört Ihr Geschäft nicht. Im Umkehrschluss ist es natürlich auch möglich, die Handhabe unserer Bots schnell und nachhaltig zu erlernen. Gern schulen wir Sie und Ihre Mitarbeiter vor Ort oder remote.

b4 Bots ? Sie wären verrückt, das NICHT zu machen

Wir sind überzeugt, dass RPA Roboter in naher Zukunft zum Standard in vielen Bereichen gehören werden. Sich wiederholende, einfache und vor allem lästige Prozesse werden keine wertvollen Arbeitskräfte mehr binden. Früher oder später werden Bots so normal sein wie Drucker oder ein Breitbandanschluss. Sie müssen sich nur entscheiden, ob Sie eher früher oder später von den Vorteilen von RPA profitieren wollen. Gern überzeugen wir Sie bei einer unverbindlichen Beratung. Entdecken Sie die Optimierungspotentiale Ihres Unternehmens und gehen Sie mit AmdoSoft in die digitale Zukunft.

Wer wir sind

AmdoSoft ist ein Softwarehersteller aus München, der sich seit 1998 mit seiner Softwarelösung b4 auf die IT- und Prozessautomatisierung spezialisiert hat.

Mit mehr als 20-Jahren Erfahrung, nennen wir uns Experten wenn es um die Überprüfung von IT-Infrastruktur und Anwendungen, sowie die Automatisierung und Absicherung von IT-gestützen Prozessen geht.

Was wir machen

Mit unserer Automatisierungslösungen b4 geben wir unseren Kunden ein intelligentes Tool an die Hand, dass ihre Mitarbeiter von langweiligen Routine-Aufgaben befreit, einen effizienteren Geschäftsablauf sichert und das Arbeitsumfeld verbessert.

Wie wir das machen

Der Kern von b4 ist die Graphical Rules Engine (GRE), eine auf grafischer Modellierung beruhende Regeldatenbank, die durch einfache Regelerstellung die Automation von IT-Prozesse und Korrelation von Daten ermöglicht. Dadurch können Aussagen über die Auslastung und mögliche Engpässe des Systems getroffen werden.

Robotic Process Automation (RPA) ist eine Technologie die auf den Einsatz von virtuellen Software-Robotern basiert. Unsere b4 Bots arbeiten auf dem User Interface in einer vergleichbaren Art und Weise wie es ein Mensch tun würde. Dabei werden Tätigkeiten echter Nutzer am Bildschirm simuliert und an definierten Messpunkten objektive Daten zu Verfügbarkeit und Leistung von Anwendungen gesammelt (E2E Monitoring), aber auch sich wiederholende Geschäftsprozesse automatisiert ausgeführt.

Überall dort, wo sich Arbeitsschritte häufig wiederholen und zeitintensiv sind, können Prozesse automatisiert werden und Software-Roboter die Aufgaben erledigen. Ob in der Personalabteilung, Buchhaltung, IT, im Einkauf oder bei der Softwareentwicklung, unsere b4 Bots sind branchenunabhängig und in allen Unternehmensbereichen einsetzbar.