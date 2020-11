“Watertuun – eine Aquaponik-Farm für Bremen”

?Watertuun – eine Aquaponik-Farm für Bremen? lautet der Titel einer öffentlichen Online-Ringvorlesung am Mittwoch, dem 25. November 2020, 17:30 Uhr. Referent bzw. Referentin: Denis Kapieske / Anna Brünner, Watertuun Bremen. Der Link zur Teilnahme findet sich kurz vor Veranstaltungsbeginn hier: www.hs-bremen.de/fdn, ebenso das vollständige Programm.

Die diesjährige öffentliche Ringvorlesung ?Facetten der Nachhaltigkeit? der Hochschule Bremen widmet sich dem Thema ?Bioökonomie?. Die Bioökonomie beinhaltet die Abkehr von einer auf der Nutzung fossiler Ressourcen basierenden Wirtschaftsform und die Umstellung auf eine nachhaltige, biobasierte Wirtschaftsweise. In 13 Vorlesungen werden Expertinnen und Experten klären, welche Innovationen und Konzepte für diesen Wandel existieren und wie deren Nachhaltigkeit bewertet werden kann.

Die weiteren Termine:

02.12.2020

Nutzung von Lebensmittelresten

Gerald Perry Marin, FoPo GmbH, Bremen

09.12.2020

Insekten als Proteinquelle der Zukunft

Prof. Dr. Rainer Benning, Hochschule Bremerhaven

16.12.2020

Gewinnung von Produkten aus Lupinen

Prof. Dr. Rob van Haaren, Hanzehogeschool Groningen

06.01.2020

Biotechnologische Verfahren zur stofflichen Verwertung von Biomasse und Reststoffen

Dr. -Ing. Joachim Venus, Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie, Potsdam

13.01.2020

Naturfaserverbundwerkstoffe

Prof. Dr. -Ing. Jörg Müssig, Hochschule Bremen

20.01.2020

Integration von Bioenergie in Konzepten zur Decarbonisierung komplexer Energieversorgungsstrukturen am Beispiel des Quartiers “Überseehafen” in Bremerhaven

Prof. Dr. Martin Wittmaier, Hochschule Bremen

27.01.2020

Wasserstoff und Biomasse zur Erzeugung regenerativer Energieträger und Produkte

Prof. Dr. Lars Jürgensen, Hochschule Bremen

03.02.2020

10.02.2020

Nachhaltigkeitsbewertung in der Bioökonomie – Praktische Herausforderungen der Ökobilanzierung und anderen Methoden

Matthias Stratmann, Nova Institut

17.02.2020

Bioökonomie – Sinnstiftende Erzählung für die Beziehung von Gesellschaft und Natur?

Dr. Lars Berger, Bundesamt für Naturschutz