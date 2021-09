WBH ab Oktober 2021 auch in Präsenz

Ab dem kommenden Wintersemester 2021/22 ist es nun soweit: Die WBH weitet ihr Angebot aus und eröffnet im Oktober 2021 einen Präsenzcampus. Hierfür wurde der Standort Frankfurt am Main gewählt, unweit von Darmstadt, dem Hauptsitz der Wilhelm Büchner Hochschule, der über eine optimale Verkehrsanbindung verfügt.Start mit fünf StudiengängenZu Beginn stehen Studieninteressierten zunächst fünf Bachelor-Studiengänge aus dem Fachbereich Informatik zur Auswahl:

• App-Entwicklung

• Big Data und Data Science

• Digitale Medien

• Game Development

• IT-Sicherheit

Weitere Studiengänge sind aktuell in Planung. So stehen Studieninteressierten voraussichtlich bereits ab Herbst 2022 mehrere Design-Studiengänge mit verschiedenen Ausrichtungen zur Verfügung.Das erwartet die Studierenden am PräsenzcampusDie Hochschule bietet neben lichtdurchfluteten Vorlesungs- und Seminarräumen mit modernster Präsentationstechnik ein VR-Labor, eine Bibliothek, eine Cafeteria und gemütliche Ecken, die zum Entspannen zwischen den Lehreinheiten einladen. Um einen intensiven Austausch mit Professor:innen und anderen Studierenden zu gewährleisten, wird am Präsenzcampus Frankfurt teamorientiert in kleinen Gruppen gearbeitet. In persönlicher Atmosphäre lernt es sich einfach angenehmer und effizienter.Wer noch keinen passenden IT-Studienplatz gefunden hat, kann sich jetzt noch mit Fragen direkt an beratung.frankfurt(at)wb-hochschule.de wenden oder sich telefonisch unter 069 299 57 05-04 zum Präsenzstudium erkundigen.Zum Web-Auftritt des neuen Präsenzcampus geht es hier.

Mit über 6 000 aktiv Studierenden ist die Wilhelm Bu?chner Hochschule DIE Fernhochschule fu?r technische Studiengänge in Deutschland. Wir bieten insbesondere Berufstätigen den idealen Weg zu einem Hochschulabschluss – mit u?ber 20 Jahren Erfahrung und einer individualisierten, flexiblen Studiengestaltung. In allen Phasen unseres Fernstudiums verbinden wir eine qualitativ hochwertige Lehre mit einer persönlichen Betreuung der Studierenden. Unsere Kernbereiche sind Ingenieurwissenschaften, Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement sowie Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik.

Die primäre Lehrmethode der Hochschule ist das Fernstudium. Wissensvermittlung und Wissensaneignung geschehen überwiegend im Heimstudium unter Einsatz speziell optimierter Materialien in Form von Studienheften, Fachliteratur und multimedialen Lehrangeboten. Die räumliche Trennung von Lehrenden und Lernenden wird insbesondere durch den Online-Campus überbrückt, einer Plattform, die als zentrale Kommunikationsschnittstelle dient. Auf die Anforderungen des Studiums und die Bedürfnisse der Studierenden abgestimmte Präsenz- und Onlineveranstaltungen runden das didaktische Konzept ab. Ein jederzeit möglicher Studienbeginn und zahlreich angebotene Prüfungstermine ermöglichen den Studierenden eine individuelle Planung und Durchführung ihres Studiums.

Weitere Informationen unter: www.wb-fernstudium.de