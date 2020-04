(Web-Konferenz) Expertenrunde zur Informationssicherheit im Gesundheitswesen

Die Firma Adiccon GmbH veranstaltet die Expertenrunde jetzt als Web-Konferenz!

Cyber-Security Experten, ISBs und IT-Leiter aus den Krankenhäusern informieren am 29.04. in Online-Vorträgen über Best-Practises rund um die Informationssicherheit und IT-Notfallmanagement im Krankenhaus.

Ebenso gibt ein Erfahrungsbericht aus der Praxis einen Einblick in den bisherigen Umgang mit der KRITIS Richtlinie.

++ Programm +++

09:30 Uhr? ? Aktuelle Cyber-Attacken und konkrete Abwehrmaßnahmen

10:30 Uhr ? Leitfaden zum IT-Notfallmanagement / Notfallhandbuch

11:30 Uhr? ?? Krankenhaus Anwenderbericht zur KRITIS Umsetzung

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich aus erster Hand und online über die Informationssicherheit im Gesundheitswesen zu informieren.

Tauschen Sie sich online mit Kollegen und Kolleginnen sowie vortragenden Experten über die aktuellen Sicherheitsthemen im Krankenhaus aus.

Melden Sie sich jetzt an:

https://adiccon.de/event/expertenrunde-informationssicherheit-im-gesundheitswesen/

Der Name Adiccon steht für “Advanced IT & Communications Consulting”. Adiccon – seit 2005 erfolgreich am Markt – bietet Hersteller- und Lösungs-unabhängige Beratungs- und Dienstleistungen beim Einsatz der Informations- und Telekommunikationstechnologie für Großanwender, Mittelstand sowie für das Gesundheitswesen.