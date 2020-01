webinale 2020 – die Konferenz für digitale Professionals

Die webinale in Berlin präsentiert vom 25. bis 29. Mai 2020 über 60 praxisnahe Vorträge für digitale Professionals, Trendsetter und Macher im World Wide Web.

Doppeltes Wissen: Die International PHP Conference 2020 kann als spannendes Extra kostenfrei mitbesucht werden.

Vom 25. bis zum 29. Mai 2020 bietet die webinale in Berlin wieder kreative Wissensvermittlung. Die Besucher werden in über 60 Sessions, Keynotes und Workshops auf höchstem Niveau an den Puls des Webs herangeführt ? aus der Praxis, für die Praxis.

Die webinale ist die Konferenz für digitale Professionals, in ihrem Portfolio finden sich vielfältige, hochaktuelle Themen: Von lehrreichen Sessions im Bereich des Onlinemarketings über kreativ-technische Aspekte des Webdesigns und des Frontend-Developments bis hin zur Nutzererfahrung, die durch spannende Vorträge zur Customer Journey und dem User Experience Design vermittelt wird.

Die fünf Tage der Konferenz werden von den Power-Workshop-Tagen umschlossen. Sie bieten den Besuchern der webinale die Möglichkeit, ihr bisheriges Wissen in ganztägigen Workshops weiterzuentwickeln und angeleitet durch Experten aus der Praxis direkt anzuwenden. Die Themen der webinale spiegeln sich dabei auch in den Workshops wider, die von der User Experience über die Optimierung der Webperformance und Conversion Rate bis hin zum Programmieren von Progressive Web Apps reichen.

Ein Extra für die Besucher der webinale bietet die International PHP Conference, die parallel stattfindet und seit mehr als einer Dekade für pragmatisches Know-how im PHP- und Webumfeld steht. Hier versammeln sich regelmäßig international anerkannte Experten aus der PHP-Industrie mit den PHP-Anwendern und -Entwicklern aus großen und kleinen Unternehmen. Das einzigartige Spektrum der webinale wird somit um Architektur- und viele technologiebezogene Themen erweitert.

EXTRA-SPECIALS

5-Tages-Special: Registrieren Sie sich bis zum 6. Februar für einen 5-Tages-Pass und erhalten Sie für 12 Monate einen kostenfreien Zugang auf den entwickler.kiosk.

Workshop-Tag for free: Registrieren Sie sich bis zum 6. Februar für einen 3-Tages-Pass und erhalten Sie einen Workshop-Tag geschenkt.

Frühbucherpreise: Sparen Sie bis zum 6. Februar 2020 bis zu 700 Euro.

Kollegenrabatt: Mit 3+ Kollegen anmelden und 10 Prozent extra sparen.

Mehr Informationen: www.webinale.de

