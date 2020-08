Webinar am 18. August zum Versorgungsverbesserungsgesetz

Mit dem Referentenentwurf des ?Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege? (Versorgungsverbesserungsgesetz ? GPVG) will das Bundesgesundheitsministerium für den Bereich der Pflege folgende Verbesserungen erreichen:

* Zukunftsorientierte Personalausstattung für vollstationäre Pflegeeinrichtungen

* Regelungen im Hinblick auf pandemiebedingte Sonderregelungen im Elften Sozialgesetzbuch und im Pflegezeitgesetz

* Verfahrensvereinfachung hinsichtlich Hilfsmittelempfehlungen bei der Pflegebegutachtung

Das kostenfreie Onlineseminar ?Versorgungsverbesserungsgesetz ? Grundlagen ? Auswirkungen? des C&S Instituts findet am 18. August von 10:00 Uhr ? 10:45 Uhr statt und wendet sich an Akteure im Bereich der Altenhilfe. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Während des Seminars können via Chat Fragen an den Referenten gestellt werden.

Inhalte:

* Das Gesetz im Überblick ? mit Schwerpunkt Altenhilfe

* Auswirkungen der Regelungen auf die Altenhilfe

Referent: Bruno Ristok, Leiter des C&S Institut

Die Registrierung erfolgt über den folgenden Link:?https://attendee.gotowebinar.com/register/5665532038677495567

Die C&S Computer und Software GmbH ist als Systemhaus ausschließlich in der Sozialwirtschaft tätig und arbeitet in den Bereichen Alten-, Behinderten-, Jugendhilfe, offene Sozialarbeit sowie Vorsorge und Rehabilitation. Neben Beratungsleistungen, werden Software und Servicedienstleistungen angeboten.

Seit 1983 wurden mehr als 6000 Installationen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien durchgeführt.