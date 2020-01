Webinar: Bearbeitungskontrolle mit MindManager

Im Rahmen der MindManager® Webinarreihe steht am Donnerstag, den 13. Februar, die Enterprise Content Control Funktion im Mittelpunkt. Rainer Obesser verrät in diesem Webinar, wie sich die Zusammenarbeit in Teams mit der Enterprise Edition noch besser gestalten lässt.

Kommunikation und Verständnis sind einige der wichtigsten Erfolgsfaktoren bei der Teamarbeit in Projekten. Wer muss wann was liefern, aber auch wer hat wann was geändert, bearbeitet oder aktualisiert, kann mit MindManager dank der Enterprise Content Control jederzeit von allen Beteiligten im Blick gehalten werden.

Das Webinar erläutert, wie sich sensible Map-Inhalte vor unerwünschten Veränderungen und unbeabsichtigten Fehlern schützen lassen, Map-Eigentümer anderen Usern Bearbeitungsrechte erteilen kann und sich kontrollieren lässt, welche Map-Elemente von anderen MindManager Usern aktualisiert werden dürfen.

Das halbstündige Webinar findet am 13. Februar 2020, um 15.00 Uhr, statt. Mehr Informationen und Anmeldung unter: https://bit.ly/2GCBH6V

