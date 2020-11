Webinar: Der Weg zu S/4HANA Cloud on Azure

Das ?Embrace?-Programm von SAP und Microsoft erleichtert Kunden die Cloud-Migration und -adaption und bietet einen harmonisierten Ansatz für verschiedenste Technologie-Szenarien. novaCapta und ConVista können durch ihre übergreifende Kompetenz in beiden Cloud-Stacks eine skalierbare, hoch integrierte Cloud-Plattform on Azure für SAP-basierte Kernprozesse (Digital Core) bereitstellen. Den Weg dorthin skizzieren sie im gemeinsamen Webinar am 10.11.2020 (11-12 Uhr). Anmeldung und weitere Informationen: https://bit.ly/3kTP8C9.

Das Cloud-Portfolio der novaCapta Software & Consulting GmbH und der ConVista Consulting AG bietet viele Optionen, die SAP-Kernprozesse anzureichern und schnell in agile Business-Anwendungen zu transformieren. Im Webinar geben beide Unternehmen Empfehlungen, welches Besteck für welchen Anwendungsfall das sinnvolle ist bzw. wie sich beide Welten durch Embrace optimal ergänzen. Teilnehmende lernen die Vorzüge der SAP Cloud Platform und Azure Services kennen und wie sie ihre Standardisierungs- und Digitalisierungsstrategie beschleunigen. Sie erfahren, wie man einen echten Modern Workplace durch die Kombination der Cloud-Lösungen von SAP und Microsoft schafft und per Klick schnell und einfach neue Lösungen und Mehrwerte in der Prozesslandschaft generiert.

novaCapta ist mehrfacher Microsoft Gold-Partner, ConVista ausgezeichneter SAP Gold-Partner ? beste Voraussetzungen, um Embrace zu leben und neue Lösungen für Kunden zu schaffen, die das Beste aus beiden Welten vereinen. Im Juli 2020 erst hatten beide Unternehmen ihre neue Partnerschaft begründet, um Kunden eine skalierbare, integrierte Plattform für ihre Kernprozesse bereitzustellen, die sie durch Cloud-Services wie KI, RPA oder IoT anreichern und auf der sie schnell agile Business-Anwendungen erstellen können. Mit dem Start der neuen Webinar-Reihe bauen novaCapta und ConVista ihre Zusammenarbeit im Sinne der Embrace-Initiative weiter aus.

Über die novaCapta Software & Consulting GmbH

Die novaCapta Software & Consulting GmbH, Teil der TIMETOACT GROUP, realisiert seit vielen Jahren erfolgreich Lösungen für den Digital Workplace. Zum Kundenstamm zählen die in Deutschland und der Schweiz bedeutendsten Unternehmen, für die nationale und internationale Projekte umgesetzt werden. 2005 gegründet, zählt das Unternehmen mit Hauptsitz in Köln inzwischen mehr als 130 Beschäftigte an verschiedenen Standorten in Deutschland und der Schweiz. Auf Basis von Microsoft Azure, BizTalk, Office365 und PowerBI realisiert novaCapta Intranets, Kollaborationsportale, Business Intelligence-Lösungen, Individualanwendungen und vieles mehr. Die Dienstleistungspalette geht bei der novaCapta über den üblichen IT-Lifecycle hinaus: In den Projekten fließen kompetente Beratung, Kreativität und Technik zusammen. Die novaCapta setzt Lösungen um, die eine enge Vernetzung von Mitarbeitern, Partnern, Kunden und Märkten möglich machen. Ihre Kompetenz beweist novaCapta als einer von sechs offiziellen Premium Partnern der Microsoft Consulting Services. Darüber hinaus ist sie Microsoft Gold-Partner für verschiedene Disziplinen, unter anderem für Cloud Productivity. www.novacapta.de

