Webinar: Eine mobile App für alle Mitarbeiter

Dieses Webinar ist ein kostenloses Angebot anlässlich des BITKOM Digitaltag?2020.

Unser Arbeitsalltag wird immer mobiler. Dienstreisen, Home Office, dezentrale Einsatzorte. All das stellt Unternehmen vor ganz neue Herausforderungen in Sachen Mitarbeiterkommunikation.

In diesem Webinar zeigen wir, wie man mit digitalen Mitteln dieser neuen Dynamik am Arbeitsplatz gerecht werden kann und gleichzeitig den Zusammenhalt, die Identifikation und die gemeinsame Kultur in einem Unternehmen fördert.

Inhalte des Webinars & Link zur Teilnahme: https://tinyurl.com/ydfn6wjk

