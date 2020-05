Webinar-Woche vom 15. bis 19. Juni: Hochschule Bremen informiert und berät über ihre Studiengänge

.

– Ob zu Hause, im Praktikum oder im Ausland: Online-Einblicke ins Studium, Chats mit Studierenden und Lehrenden

– Digitale Schnitzeljagd, Filme, Bildergalerien, Einblicke in studentische Projekte

In diesen Tagen sitzen viele Schülerinnen und Schüler vor ihren Prüfungen. Die Schule geht zu Ende, der Abschluss ist in der Tasche. Bei vielen stellt sich spätestens jetzt die wichtige Frage: Und nun? Was kommt eigentlich danach? Soziale Arbeit, Wirtschaft oder doch lieber Bionik? Um bei dieser Entscheidung zu unterstützen, bietet die Hochschule Bremen vom 15. bis 19. Juni 2020 eine Webinar-Woche an. Während dieser Woche stellen sich verschiedene Studiengänge aus allen Fakultäten in Online-Vorträgen vor. Studieninteressierte können über den Chat mit Lehrenden und Studierenden ins Gespräch kommen. Webinare der Zentralen Studienberatung rund um das Studium, die Bewerbung und Einschreibung runden die Webinar-Woche ab.

Ob zu Hause auf der Couch, im Praktikum oder im freiwilligen sozialen Jahr im Ausland – die Online-Vorträge bieten die Möglichkeit, sich unkompliziert über das Studium an der Hochschule Bremen zu informieren und beraten zu lassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach online gehen, den Webinar-Raum betreten und Kopfhörer oder Lautsprecher anschalten.

Es werden Fragen zu Studieninhalten, Studienablauf und Perspektiven beantwortet. Für diejenigen, die sich bereits für ein Studium an der Hochschule Bremen entschieden haben, aber noch nicht genau wissen, wie man an den entsprechenden Studienplatz kommt, wird es ebenfalls ein Angebot geben.

Auch für Eltern und Lehrkräfte gibt es ein spezielles Webinar mit einem kompakten Überblick über das Studium, verbunden mit Orientierungshilfen und Informationen über die Abschlüsse Bachelor und Master. Außerdem gibt es Tipps, worauf bei der Studienwahl geachtet werden sollte und wie man am besten bei der Studienwahl unterstützt.

Unter dem Titel ?Studieninfo 2020? kann die Hochschule Bremen bereits jetzt ganz einfach mit dem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone jederzeit von Zuhause aus erlebt werden. Es handelt sich um eine virtuelle Veranstaltung mit vielen multimedialen Angeboten. Neben ausführlichen Informationen und Hintergründen zu allen Studiengängen, können Studieninteressierte an aufgezeichneten Webinaren teilnehmen und eine digitale Schnitzeljagd ausprobieren. Es gibt Filme, Bildergalerien, Zeitungsartikel, Einblicke in studentische Projekte und vieles mehr.

– Hier geht es zum kompletten Programm der Webinar-Woche (15. bis 19. Juni): www.hs-bremen.de/studieninfo unter ?Programm der Webinarwoche 2020? (pdf-Dokument).

– Die virtuelle Veranstaltung ?Studieninfo 2020? mit multimedialen Angeboten findet sich unter: www.hs-bremen.de/studieninfo unter der Linkbezeichnung ?Studieninfo 2020?.

– Weitere Informationen gibt es bei der Zentralen Studienberatung der Hochschule Bremen: www.hs-bremen.de/studieninfo.