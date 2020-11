Webinar zu Unterstützungsmöglichkeiten in der Corona Krise

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg bietet ein kostenfreies Webinar zu Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen in der Corona Krise aus. Es findet am Freitag, 6. November, 10 bis 11.30 Uhr, statt. ?Der Lockdown light hat enorme Auswirkungen auf Gastronomie und Hotellerie, die Kultur- und Kreativwirtschaft sowie die Veranstaltungsbranche in unserer Region?, sagt Regina Rosenstock, Gesamtbereichsleiterin Unternehmensförderung der IHK Bonn/Rhein-Sieg: ?Deshalb muss die vom Bund in Aussicht gestellte außerordentliche Wirtschaftshilfe von bis zu 70 Prozent des Vorjahresumsatzes im Monat November schnell kommen.? Weitere Bestandteile des Webinars sind unter Anderem die Überbrückungshilfen II und III sowie Veränderungen bei den KfW-Krediten.

Nähere Informationen und Anmeldung unter www.ihk-bonn.de, Webcode @6492404. Nach erfolgter Anmeldung erfolgt eine Bestätigungsmail mit Informationen zur Teilnahme.