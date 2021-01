Webinar zum Businessplan

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg bietet am Donnerstag, 28. Januar 2021, ein kostenfreies Webinar Businessplan an. Es findet virtuell von 10 bis 12.30 Uhr statt. Das Webinar richtet sich an potenzielle Gründerinnen und Gründer, die bereits eine Geschäftsidee haben. ?Ein Businessplan ist etwa bei der Beantragung von öffentlichen Fördermitteln wie Gründerzuschuss, Einstiegsgeld oder Krediten Voraussetzung?, sagt IHK-Ansprechpartner Daniel Kohring: ?Wir gehen bei der Veranstaltung auf die wichtigsten Schritte zur Erstellung eines Businessplans ein.?

Anmeldungen können unter www.ihk-bonn.de, Webcode @6491776 erfolgen. Es erfolgt nach der Anmeldung dann ein Teilnahmelink. Weitere Informationen gibt es bei Daniel Kohring, Telefon 0228 2284 131, Fax 0228 2284 222, E-Mail kohring@bonn.ihk.de.