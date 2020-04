Webinar zum Homeoffice #wirbleibenzuhause

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg richtet ein kostenfreies ?Webinar ?Homeoffice #wirbleibenzuhause? aus. Es findet am Mittwoch, 29. April, 10.30 bis 11.30 Uhr, statt. ?Homeoffice ist arbeitsrechtlich eines der wichtigsten Kriseninstrumente in Corona-Zeiten. Es können sich aufgrund der nie erlebten und besonderen Situation Erleichterungen bei der Einführung von Arbeit im Homeoffice und auch Ansprüche auf Arbeit im Homeoffice ergeben?, sagt IHK-Ansprechpartnerin Tamara Engel. Rechtsanwältin Ebba Herfs-Röttgen, Fachanwältin für Arbeitsrecht in der Bonner Sozität Meyer-Köring, wird? Fallstricke, die es bei der Arbeit im Homeoffice zu beachten gilt, aufzeigen und erläutern.

Nach erfolgter? Anmeldung unter

https://attendee.gotowebinar.com/register/5970985162046298637

erhalten die Teilnehmer eine Bestätigung per E-Mail mit Informationen zur Teilnahme.