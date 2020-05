Webinar zur Organisationsberatung

Prozessoptimierung mit unserer Organisationsberatung

Durch die Digitalisierung werden Märkte zunehmend dynamischer. Deswegen sollten Unternehmen stets prüfen, ob ihre Prozesse, Strategien und Strukturen auch langfristig Erfolg bringen können. Stellt sich heraus, dass die Prozesse oder Strukturen veraltet sind, sollten diese neu ausgerichtet werden. Denn auch der Markt verändert ständig seine Struktur ? was heute noch optimal erscheint, kann morgen schon wieder ganz anders sein. Doch fehlen den meisten Unternehmen die Zeit und die Ressourcen, um ihre Prozesse zu analysieren und danach zu optimieren. Auf dem Weg zur Prozessoptimierung bieten wir Ihnen eine ganzheitliche Organisationsberatung. Wenn Sie weitere Informationen bzgl. einer Beratung benötigen, dann besuchen Sie unser Webinar zur Organisationsberatung ? dort stellen wir Ihnen unsere Vorgehensweise vor und beantworten Ihnen gerne alle offenen Fragen.

Webinar zur Organisationsberatung ? wir beraten Sie auf dem Weg zur Digitalisierung im Bereich der Logistik

Das Webinar zur Organisationsberatung wird von Tim Steiner (Projektleiter und Assistent des Vorstandes) am 13.05.20 durchgeführt. Mit seiner langjährigen Erfahrung kann er Ihnen einen umfassenden Überblick über den Ablauf einer Organisationsberatung geben. Ein wichtiger Faktor auf dem Weg zur optimalen Organisationsberatung ist die Prozessanalyse. Dabei analysieren wir Ihren IST-Zustand und erarbeiten mit Ihnen zusammen ein Soll-Konzept. Weil es aktuell leider nicht möglich ist, eine Organisationsberatung bei Ihnen vor Ort durchzuführen, haben wir gehandelt und ein Konzept aufgestellt, mit dem wir weiterhin eine Prozessanalyse (virtuell) durchführen können. Wenn Sie sich für das Webinar anmelden möchten, dann klicken Sie hier.

Bis zu 50 % Förderung mit ?go-digital? ? das Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi)

Auch das BMWi fördert Ihren Schritt in Richtung digitale Geschäftsprozesse, denn die Welt wird immer globaler und digitaler. Damit auch Deutschland im Zuge der Digitalisierung wettbewerbsfähig bleibt, fördert das BMWi kleine Unternehmen (KMU) unter hundert Mitarbeitern. Für Unternehmen, die den Schritt in die Digitalisierung verpassen, wird es in Zukunft nicht leicht in einem digitalisierten Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Denn die Konkurrenten, die bereits automatisierte, digitalisierte Geschäftsprozesse haben, sparen Kosten, Zeit und sind dadurch auch in Ihren Geschäftsprozessen transparenter. Die Digitalisierung kann also ein Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz sein.

Weitere Informationen über das Förderprogramm ?go-digital? bekommen Sie über folgenden Link: https://www.active-logistics.com/news/meldung/go-digital-foerderprogramm-des-bundesministeriums-fuer-wirtschaft-und-energie-bmwi/