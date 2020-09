Webinare der Firma Quadient zum Thema Postdigitalisierung und Rechnungsversand

München – Die Firma Quadient, führend in der Unterstützung von Unternehmen bei der Herstellung aussagekräftiger Kundenverbindungen über digitale und physische Kanäle, veranstaltet im Herbst 2020 drei kostenlose Webinare zum Thema Postdigitalisierung in Unternehmen. Dieses Thema ist aus zwei Gründen relevant: Vor dem Hintergrund der derzeit immer noch weit verbreiteten Arbeitsweise vom Homeoffice aus stellen sich sehr viele Unternehmen nach wie vor die Frage, wie der Postausgang in einer solcher Situation am Laufen gehalten werden kann oder wie ihre Rechnungen die Rechnungsempfänger verlässlich erreichen können. Außerdem rückt der 27. November 2020 immer näher, der Stichtag, ab dem öffentliche Auftraggeber Rechnungen ausschließlich in elektronischer Form im Standardformat XRechnung empfangen werden.

In dieser Webinarreihe geben die Experten der Firma Quadient Einblicke und Lösungsansätze zum digitalen Dokumentenaustausch, den elektronischen Rechnungen, der XRechnung sowie dem flexiblen und sicheren Versand von Lohn- und Gehaltsabrechnungen.

Die Teilnehmer erfahren,

– wie sie ihren Postausgang auch bei Personalausfällen am Laufen halten

– wie Geschäftspost bearbeitet werden kann, zum Beispiel wenn Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten

– wie Tagespost einfach per Knopfdruck bearbeitet werden kann

– wie Rechnungen ihre Rechnungsempfänger verlässlich erreichen, wenn remote gearbeitet wird

– wie sie Eingangsrechnungen inkl. Prüf- und Freigabeprozess bearbeiten können

– welche Anforderungen und Herausforderungen es bei der XRechnung gibt

– wie sie Lohn- und Gehaltsabrechnungen flexibel und sicher versenden können

Im ersten Webinar mit dem Titel “Rechnungsversand 2.0 – Digitaler Dokumentenaustausch”, das am 24. September 2020 stattfindet, werden die Mehrwerte des elektronischen Dokumentenaustauschs dargestellt inkl. einer Mini-Portal-Demo.

Im zweiten Webinar “Anforderungen und Herausforderungen einer XRechnung einfach erklärt”, das für den 2. Oktober 2020 geplant ist, geht es um die technische Demo der Anforderungen und Besonderheiten einer XRechnung und dessen Lösung – live demonstriert im e-Services-Portal der Firma Quadient.

Am 5. November 2020 findet das dritte Webinar mit dem Titel “Lohn- und Gehaltsabrechnungen flexibel und sicher versenden” statt. In diesem Webinar wird aufgezeigt, wie man Lohn- und Gehaltsabrechnungen und weitere Personalinformationen flexibel und sicher versenden kann, z. B. wenn die Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten.

Als ein Lösungsansatz wird in den Webinaren die kürzlich gelaunchte Lösung Quadient? Impress vorgestellt. Das ist eine benutzerfreundliche Plattform für die Automatisierung ausgehender Dokumente, die den Workflow für die Kundenkommunikation für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) automatisiert. Die umfassende Cloud-basierte Plattform bietet die Flexibilität, Einzel- oder Batch-Transaktionsdokumente über eine beliebige Kombination von Kanälen vorzubereiten und an Kunden zu senden – als Print, digital oder über Hybridmail.

Da der Großteil der 500.000 Kunden von Quadient im Bereich postbezogener Lösungen KMUs sind, ist das Unternehmen gut positioniert, um den Übergang der KMUs zu stärker digitalisierten und automatisierten Prozessen zu beschleunigen. Die Anwendungssuite von Quadient? Impress, deren Applikationen unabhängig oder nahtlos zusammenarbeiten, ermöglicht es KMUs, ihr Geschäft zukunftssicher zu gestalten und in ihrem eigenen Tempo zu erweitern und sich problemlos an unvorhergesehene Herausforderungen anzupassen.

Die Quadient? Impress-Plattform bringt KMUs auf die nächste Ebene und ermöglicht den einfachen Zugriff auf digitale Funktionen und Tools, die bisher nur großen Unternehmen zur Verfügung standen.

“Die dringenden Anfragen unserer Kunden nach Lösungen und deren Erfahrungen innerhalb dieser aktuellen Situation haben uns gezeigt, dass Unternehmen gezwungen sind, in Rekordgeschwindigkeit neue Wege zu gehen und digitale Tools einzusetzen. Diese Notwendigkeit, um die Kontinuität im Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und mit ihren Kunden in Verbindung zu bleiben, ist ein wesentlicher Baustein unserer Mission, Unternehmen jeglicher Größe in der digitalen Transformation zu unterstützen.” sagt Dror Allouche, Chief Operating Officer DACH und Italy.

Weitere Informationen zu Quadient-Webinaren finden Sie hier: www.quadient.de/webinare