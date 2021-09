Webinare zur Workflow- und Projekt-Optimierung

InLoox, Anbieter einer Projektmanagementlösung und Experte in Sachen Projektarbeit, hat im Herbst und Winter ein weitreichendes Angebot an Webinaren auf dem Programm. Im Fokus stehen neben anderen Themen die Automatisierung von Workflows sowie Tipps dazu, wie sich Projekte in den Griff bekommen lassen.

Da der Bedarf an konkreten Hilfestellungen bei der Umsetzung von Projekten so groß ist, können Interessierte einmal jeden Monat bis Ende 2021 am Webinar „Projekte in den Griff bekommen“ teilnehmen. Gezeigt wird, wie man es schaffen kann, die Projektorganisation auf die nächste Ebene zu heben und dabei das gesamte Team mitzunehmen – anstelle herkömmlich nur mit Excel zu arbeiten und über E-Mails zu kommunizieren. Zentrale Inhalte sind, wie sich Projekte schnell und einfach anlegen, Aufgaben effektiv verteilen und verwalten, Projektzeitpläne mit Gantt-Charts erstellen und Dokumente direkt im Projekt ablegen und verwalten lassen.

Projekte in den Griff bekommen: 12.10.2021, 11:00-11:45 Uhr

Projekte in den Griff bekommen: 16.11.2021, 11:00-11:45 Uhr

Projekte in den Griff bekommen: 07.12.2021, 11:00-11:45 Uhr

Aber auch die Automatisierung von Workflows und Prozessen ist ein Thema, mit dem sich viele Projektverantwortliche beschäftigen. Da Microsoft Power Automate keine Entwickler-Kenntnisse voraussetzt und sich auf diese Art und Weise auch Abläufe in und außerhalb von InLoox individuell automatisieren lassen, gibt es Anfang Oktober das Webinar „Workflows automatisieren mit InLoox & Power Automate“. Anhand eines Anwendungsbeispiels erfahren die Teilnehmer, wie sich durch gezielte Automatisierung einfach und schnell ein „Flow“ erzeugen lässt.

Workflows automatisieren: 05.10.2021, von 11:00 – 11:45 Uhr

Das Münchner Unternehmen InLoox wurde 2001 gegründet und entwickelt in Microsoft Outlook integrierte Projektmanagement-Lösungen, die Geschäftsprozesse vereinfachen und beschleunigen. Die komfortable Outlook-Integration macht InLoox zur zentralen Plattform für das Projekt- und Tagesgeschäft. Die einfache Bedienbarkeit erleichtert den Arbeitsalltag und Projektleiter, Teams und Entscheider können sich auf die zuverlässigen Planungs-, Steuerungs- und Monitoring-Funktionen von InLoox verlassen – auf dem Desktop, im Web und am Smartphone.

InLoox ist mittlerweile bei 20 Prozent der DAX-Unternehmen und bei mehr als 60.000 Anwendern auf fünf Kontinenten und in über 65 Ländern im Einsatz. Zu den Kunden von InLoox zählen unter anderem AVIS, CHRIST Wash Systems, Deutsches Rotes Kreuz, EWE, LIEBHERR, Hoffmann Group, INTERNORM, Kantonsspital Winterthur, Novartis, Pentax Europe, STOROpack, SEAT, Siemens, SOS Kinderdörfer, US Airways, ver.di u.v.m.