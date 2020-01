Webmaster Tools – Ergebnisse Deiner Website kontrollieren

Die Webmaster Tools sind für Webmaster ein unverzichtbares Werkzeug, um Domains besser in den Suchmaschinen zu positionieren und die Ergebnisse der eigenen Website zu kontrollieren. Am bekanntesten ist dabei die Google Search Console.

Beim ersten Login kann man sich dort zunächst von den vielen Funktionen überfordert fühlen. Wo klicke ich? Was kann ich machen? Welche Informationen sind für mich als Webmaster relevant? Das sind nur einige der Fragen, die Dir womöglich begegnen und auf die Du Antworten suchst. Wir geben Dir deshalb einen allgemeinen Überblick über den Aufbau und die wichtigsten Funktionen des Google Webmaster Tools.

Früher Webmaster Tools, heute Search Console

Die Webmaster Tools sind ein kostenloses Service- und Analysetool von Google. Mittlerweile bezeichnet der Suchmaschinenkonzern seinen Dienst als Search Console. Der Begriff ?Webmaster Tools? ist aber nach wie vor geläufig. Neben den Google Webmaster Tools gibt es ähnliche Tools auch bei anderen Suchmaschinen, wie beispielsweise die Bing Webmaster Tools.

Mit der Search Console kannst Du Fehler auf Deiner Website überprüfen. Diese Fehler können im Code, bei internen Links, in der Sitemap oder in der URL-Struktur vorkommen. Darüber hinaus kannst Du mit den Webmaster Tools zahlreiche Einstellungen an Deiner Website vornehmen, Statistiken einsehen oder erhältst Warnungen bei unnatürlichen Back Links und Malware. Zudem werden Links und Suchanfragen von Nutzern, die auf die Seite gelangt sind, sowie das Crawl-Verhalten der Google Bots und der Status der Indexierung angezeigt.

Da sie einige Funktionen besitzen, die Google Analytics umfassend anbietet, werden die Webmaster Tools häufig auch als Google Analytics Light bezeichnet. Du kannst Search Console zur Datenanreicherung aber auch direkt mit Google Analytics verknüpfen. Unterm Strich machen die Google Webmaster Tools für Webmaster zu einem unverzichtbaren Instrument bei der Website- und Suchmaschinenoptimierung und damit auch für das Online-Marketing.

