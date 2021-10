Wechselpilot erweitert Geschäftsführung

WECHSELPILOT ERWEITERT DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

Der Hamburger Wechselservice Wechselpilot begrüßt ein neues Mitglied im Management.

Zum 01.10.2021 holen die Gründer Jan Rabe und Maximilian Both mit Oliver Dannenberg einen dritten Geschäftsführer an Bord. Die beiden Diplom-Physiker waren bereits vor der Gründung 2016 in der Energiebranche tätig und haben vielseitige Erfahrungen im Energiehandel gesammelt. Oliver Dannenberg stellt mit seiner Expertise in den Bereichen Marketing und Vertrieb eine starke Bereicherung für das Geschäftsführungs-Team dar.

Der 43-Jährige war bisher bei unterschiedlichen FinTech-Unternehmen und Medienhäusern in leitender Position tätig und bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung im Marketing- sowie Vertriebsbereich mit. Zuletzt war er bei dem Hamburger Kreditvermittler FINANZCHECK in führender Position für das gesamte Partnergeschäft verantwortlich.

Gemeinsam mit dem bestehenden Team von Wechselpilot wird Oliver Dannenberg den Fokus auf die weitere Stärkung der Markenbekanntheit und den Ausbau digitaler Vertriebskanäle legen. Dabei setzt er vor allem auf strategische Kooperationen mit Portalbetreibern und Unternehmen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft, um das Unternehmenswachstum weiter voranzutreiben.

„Den hervorragenden Servicegedanken von Wechselpilot mit zusätzlichen Produkten weiter auszubauen und mit der Geschwindigkeit eines jungen und flexiblen Unternehmens voranzubringen, ist ein sehr vielversprechender Ansatz. Die Fähigkeit, neue technische Möglichkeiten schnell zu adaptieren ist dafür ebenso zentral wie ein breites Netzwerk an Partnern aus der Online- und Offlinewelt. Dabei steht der Mehrwert für Kundinnen und Kunden für das gesamte Team von Wechselpilot an erster Stelle. “, so Oliver Dannenberg anlässlich seines Starts.