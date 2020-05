Wege aus der Krise: Sichtbarkeit für kleine und mittelständische Unternehmen wichtiger denn je

Gewerbetreibende sehen sich in diesen Tagen mit einer Vielzahl an Herausforderungen konfrontiert. Dass sie bereit sind, diese zu meistern, haben gerade kleine und mittelständische Unternehmen mit frischen Ideen und innovativen Maßnahmen in den letzten Wochen mehrfach bewiesen. Dennoch ist es wichtig, dass die Betriebe gerade jetzt zusätzliche Unterstützung erhalten, um möglichst schnell den Weg aus der Krise zu finden. Vor allem online und mobil müssen Unternehmen jetzt mit ihrem Dienstleistungsangebot sichtbar sein, damit sie ihren Betrieb auch weiterhin aufrechterhalten können. Als langjähriger Partner der KMUs in Deutschland möchte Das Örtliche dabei helfen und bietet allen Neukunden sein Premium-Digitalpaket drei Monate lang kostenfrei1 an.

In nur wenigen Schritten online und mobil präsent sein

Viele Unternehmen betrachten den Aufbau eines umfassenden Digitalauftritts als wichtige Aufgabe, für die im Tagesgeschäft jedoch oftmals nicht genügend Zeit zur Verfügung steht. Zudem sind Betriebe nicht selten mit der Frage überfordert, wo und mit welchen Informationen sie sich online präsentieren sollten. Das Örtliche unterstützt Gewerbetreibende dabei, schnell und unkompliziert einen Eintrag zu erstellen, der alle Daten enthält, die für Verbraucher relevant sind. Damit erreichen Unternehmen über 16 Millionen potenzielle Kunden und sind ganz leicht online, mobil und per App auffindbar. Gerade jetzt besonders wichtig: 87 Prozent der Verbraucher, die auf Das Örtliche nach einem Anbieter suchen, kaufen nach erfolgreicher Kontaktaufnahme bei diesem ein. 53 Prozent davon sind Neukunden für den Betrieb.2Neben wichtigen Unternehmens- und Kontaktinformationen sowie Öffnungszeiten können Betriebe ihrem Eintrag bei Das Örtliche auch Fotos, Logos und Suchbegriffe hinzufügen, mit denen sie ihren digitalen Auftritt noch attraktiver machen und schneller von Nutzern gefunden werden können.

Die Registrierung und Freischaltung für das kostenfreie Premium-Digitalpaket1 erfolgt online über www.dasoertliche.de/premium. Die Testzeit endet nach drei Monaten automatisch, ohne dass eine neue Vertragslaufzeit beginnt. Weiterführende Informationen und Kontaktdetails der persönlichen Ansprechpartner vor Ort finden interessierte Unternehmen unter www.dasoertliche.de/premium.

1 Angebot nur bei teilnehmenden Verlagen verfügbar.

2 Quelle: GfK Nutzerstudie 2019

Über Das Örtliche:

Das Örtliche wird von DTM Deutsche Tele Medien und 95 Verlagen Das Örtliche gemeinschaftlich herausgegeben. Die Herausgeber-GbR gewährleistet, dass die vielfältigen Inhalte von Das Örtliche den Nutzern als Buch, online und mobil über www.dasoertliche.de sowie u. a. als Apps für Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Im Jahr 2019 verzeichneten die Produkte von Das Örtliche medienübergreifend ca. 1,1 Mrd. Nutzungen*.

Die Wortmarke Das Örtliche ist im Markenregister für die DasÖrtliche Zeichen-GbR eingetragen und kennzeichnet u. a. neben der typisch blau-weißen Farbkombination alle Produktausprägungen in sämtlichen Medien.

*Quelle: GfK-Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2019; repräsentative Befragung von 16.288 Personen ab 16 Jahren, November 2019