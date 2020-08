Wege in die?neue Corona Event-Normalität? – Jetzt ist die MICE Branche gefragt

?Wenn?die?Nachrichten alarmierende Pandemiezahlen?veröffentlichen, steigt am Folgetag die Anzahl der Stornierungen?, so Josephine Gräfin Brühl, Geschäftsführerin des MICE Portals. Weiter?resümiert sie:??Wir schieben derzeit eine Veranstaltungswelle vor uns her. Eventmanager/innen und Veranstaltungsplaner sind stark verunsichert, ob in Anbetracht der steigenden Infektionszahlen die Durchführung des geplanten Events überhaupt möglich sein wird. Die Verunsicherung führt zu kurzfristigen Stornierungen, die?zwar?teilweise?durch erneute Buchungen?zu einem späteren Zeitpunkt kompensiert werden, aber leider eben nur teilweise.?

Die Verschiebung von Events führt aber gleichzeitig auch zu massiven Verlusten, denn nicht jede Veranstaltung wird auch tatsächlich wieder platziert?und in der Zwischenzeit fehlen die dringend erwarteten Umsätze.?Wirtschaft und Industrie können?nicht gänzlich auf Events als Bildungs- und Verkaufsinstrument verzichten, aber die Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen reduziert sich?wahrscheinlich für längere Zeit.?Was tun, um die Veranstaltungsbranche in eine neue ?Corona Event-Normalität? zu führen?

Die behördlichen Auflagen und Sicherheitsanforderungen wurden klar kommuniziert,?mit leichten Abweichungen innerhalb der Bundesländer.?Die MICE Branche?ist?jetzt gefragt,?Sicherheitsmaßnahmen klar und eindeutig zu kommunizieren.?Corona wird uns, bei?derzeit?weltweit steigenden Zahlen,?auch?weiterhin begleiten und wir sehen eine?gespaltene?Gesellschaft, die entweder sehr sorglos Begegnungen initiiert?und teilweise provoziert oder?eben?Begegnungen vermeidet und den Rückzug antritt.

Dazwischen liegt die neue Corona Event-Normalität, die unter Einhaltung von sinnigen Hygienekonzepten?die Durchführung von?Veranstaltungen und Begegnungen ermöglicht.?Selbst die?Darbietungen der?Salzburger Festspiele?in diesem Jahr?konnte?mit?großer?Orchesterbesetzung und?dank?durchdachter?Abstandsregeln und neuer?Konzepte?stattfinden.

In diesen Zeiten, wo persönlicher Sales auf Sparflamme läuft,?entwickelt?Online Marketing seine volle Kraft. Der Wettbewerb?der?Eventindustrie?wird online entschieden.?Wer überleben will,?muss sich durch Aktivität?entsprechend in Szene setzen. Mit Fotos und Hashtags, so wie es?bei Facebook, Instagram, Twitter & Co. schon praktiziert wird,?inspirieren?und gleichzeitig die gebotene Sicherheit klar kommunizieren.

Das MICE Portal?hat die neuen Regeln verstanden und?setzt auf plakative Kommunikation.?Anbieter?haben?im MICE Portal?kostenfrei die Möglichkeit,?ihre?Micro Site?informativ und emotional?zu gestalten, ihr Produkt zeitgereicht in Szene zu setzen?und ab sofort auch?ihr?Hygienekonzept oder Zertifikat?hochzuladen.?Um sich in der Masse der Anbieter hervorzuheben,?müssen Anbieter?Signale?setzen,?weil?Sicherheit?in?Zeiten von Corona höchste Priorität hat. Unter #safety?wird?das Suchergebnis um die Komponente ?Hygienemaßnahme? erweitert, die Suchergebnisse?beinhalten?nur Anbieter, die sich darüber auch Gedanken gemacht haben.?Welche?Konzepte?die Gäste erwartet,?kann?mit einem ?Klick? auch gleich?über das?hinterlegte Dokument?nachgelesen?werden.

Die MICE Community ist jetzt gefordert,?aktiv?Anreize,?Signale und Konzepte zu liefern.?Es gibt immer ein Morgen und ganz sicher auch eine andere, neue Corona Event-Normalität.?

Das MICE Portal ermöglicht die einfache Koordination und Buchung sämtlicher Event- und Tagungskomponenten, vom Tagungshotel über die Location und das Rahmenprogramm bis hin zum Teilnehmermanagement. Für Unternehmen gibt es zudem die Möglichkeit sich die Software entsprechend der individuellen MICE (MeetingIncentiveCongressEvent) Prozesse maßschneidern zu lassen. Dabei profitieren Kunden und Anbieter von knapp 20 Jahren Erfahrung des Unternehmens.

Zusammen mit den Niederlassungen in Attenkirchen, Berlin, Bonn und Hamm zählt das Unternehmen ca. 60 Mitarbeiter. Alle mit dem Ziel, mit der eigenen Online Eventmanagement Plattform die Art, wie Veranstaltungen online realisiert werden, zu revolutionieren.