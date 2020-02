“Wege ins Studium”: Infoveranstaltung der TU Ilmenau für die Oberstufe

Schülerinnen und Schülern der gymnasialen Oberstufe bietet die TU Ilmenau am Mittwoch, 11. März, von 16 bis 18 Uhr im Audimax der Universität eine Informationsveranstaltung zur Vorbereitung auf die Studienentscheidung an.

In Vorträgen zu den Themen ?Studieren ? was und wo?? und ?Studieren an der TU Ilmenau? geben Mitarbeiterinnen der Zentralen Studienberatung sowohl Hinweise, die die allgemeine Studienentscheidung erleichtern, als auch konkrete Informationen zu den verschiedenen zukunftsträchtigen und praxisnahen Studiengängen der TU Ilmenau in den Bereichen Ingenieurwissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften, Wirtschaft und Medien. Im Anschluss haben die Jugendlichen Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Eingeladen sind Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe aus den Gymnasien der Region und ihre Eltern. Die Veranstaltung steht aber auch anderen Interessierten offen.

Weitere Informationen erhalten Interessierte im Referat Marketing der Univer-sität unter 03677 69-1737 oder studienmotivation@tu-ilmenau.de.