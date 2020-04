Wegen Corona: SmartHome Deutschland Award 2020 als Online-Event

Die Einschränkungen durch die Corona-Krise lassen die öffentliche Verleihung der SmartHome Deutschland Awards in diesem Jahr nicht zu. Die begehrten Auszeichnungen werden deshalb in einem Online-Event verliehen.

Wegen der Infektionsgefahr mit COVID-19 hat der Regierende Bürgermeister von Berlin das Rote Rathaus, in dem der begehrte Branchenpreis seit Jahren verliehen wird, bis auf weiteres gesperrt. Dennoch will die SmartHome Initiative die Verleihung nicht einfach um ein Jahr verschieben. ?Uns haben wieder so viele spannende Projekte, Produkte, Start-ups und Studentenideen erreicht, sodass wir den Einsatz der Bewerber in jedem Fall würdigen wollen,? sagt die Pressesprecherin des Bundesverbands, Desiree Schneider. ?Unser Thema ist smartes, zeitgemäßes Wohnen und Leben, und so war es unsere Aufgabe, eine gangbare Lösung zu finden, wie wir die Award-Verleihung auch in diesem herausfordernden Jahr durchführen können.?

Termin der Award-Verleihung bleibt beim 12. Mai ?

Die Verleihung der SmartHome Deutschland Awards wird wie geplant am 12. Mai stattfinden. Es wird einen Weblink geben, über den jeder Interessierte zum virtuellen Veranstaltungsraum gelangt und unkompliziert teilnehmen kann. Die Speaker und Laudatoren werden sich teilweise live, teilweise mit vorproduzierten Videos zu Wort melden. Im Anschluss werden alle Videos und Beiträge auf der Website der SmartHome Initiative zur Verfügung gestellt.

Genaue Informationen zur technischen Umsetzung und wie die Zuschauer konkret an der Award-Verleihung teilnehmen können, folgen in Kürze.

Event mit großer Strahlkraft

?Da niemand extra nach Berlin reisen muss um teilzunehmen, ist es gut möglich, dass in diesem Jahr sogar mehr Besucher als sonst die Verleihung verfolgen?, erklärt der Vorsitzende des Vorstands Günther Ohland.

?Das ist besonders für die Nominierten und Gewinner spannend, für die ja vor allem Reichweite und Strahlkraft ihrer Nominierung oder ihres Sieges von Bedeutung sind.? Denn wer einen der ersten drei Plätze pro Kategorie gewinnt, profitiert von der PR-Arbeit rund um den Award, kann wichtige Player der Branche auf sich aufmerksam machen und vielversprechende Kontakte und Kooperationen knüpfen. Gerade in der aktuell wirtschaftlich schweren Phase ist es von großer Bedeutung, einem starkes Netzwerk hinter sich zu wissen.

Ein großes Dankeschön an die Award Unterstützer!

Der SmartHome Initiative Deutschland e.V. möchte sich vor allem in dieser schweren Zeit auch nochmal ganz besonders beim GOLD-Sponsor, der KNX Association, für deren Support bedanken!

Mehr Informationen über den SmartHome Initiative Deutschland e.V. und den Award finden Sie auf der Website www.smarthome-deutschland.de bzw. direkt unter http://www.smarthome-deutschland.de/award.html

