Wegen des Coronavirus schicken Unternehmen ihre Mitarbeiter nach Hause

Weltweit hat das Coronavirus den Alltag der Menschen im Griff. Immer mehr Unternehmen weisen ihre Mitarbeiter an, Reisen zu verschieben oder erstmal gar nicht ins Büro zu kommen. Doch dadurch drohen den Unternehmen hohe Verluste, Auftragseinbrüche und Produktivitätseinbußen.

Die Lösung: Flexible Arbeitsorte ermöglichen Arbeiten trotz konsequenter Vorsichtsmaßnahmen vor dem Coronavirus

Wer bereits seine gesamte Organisation auf verteiltes, mobiles Arbeiten mit absoluter Vertrauensarbeitszeit ausgerichtet hat, bemerkt nun am stärksten die Vorteile und Möglichkeiten von Home Office und Co. Natürlich funktioniert dieses Modell nicht am Band oder für herstellende Abteilungen. Jedoch besteht trotzdem für den Großteil der Beschäftigten die Möglichkeit, einfach weiter zu arbeiten ? die Unternehmensstrukturen müssen nur grünes Licht dafür geben und offen für mobiles Arbeiten sein.

Moderne Technologie bietet auch zu Zeiten einer Epidemie oder Pandemie Möglichkeiten, die Arbeitsproduktivität in Unternehmen aufrecht zu erhalten.

Microsoft 365

Die Zusammenarbeitssuite Microsoft 365 beinhaltet jegliche Software und Module, die für den modernen Arbeitsplatz benötigt wird.

Dank Office 365 Business, E3 oder E5 haben alle Mitarbeiter von jedem Ort aus vollen Zugriff auf ihre benötigten Dokumente und können gleichzeitig an ihnen Arbeiten. Dank Teams fällt der persönliche Austausch und die Projektzusammenarbeit leicht. Die in Microsoft Teams integrierte Telefonie garantiert die Erreichbarkeit unter der bekannten Festnetztelefonnummer auf jedem Gerät.

Der Enterprise Mobility & Security Suite werden die Endgeräte der Nutzer und der Zugriff auf Ihre zentrale Cloud Plattform optimal geschützt ? egal wo sie sich befinden. Mit Conditional Access, Mobile Device & Application Management, sowie echtem Single Sign On überwachen Sie zentral unter welchen Umständen und Regeln welcher Nutzer von welchem Gerät aus auf einen bestimmten Dienst zugreifen darf ? auch für Drittanwendungen, wie Ihrem ERP System Windows 10 Enterprise haben Sie das produktivste, schnellste und zuverlässigste Betriebssystem überhaupt im Einsatz. Mit Bitlocker, Applocker und Windows Information Protection sind Ihre Unternehmensdaten und Zugriffe auf den Systemen sicher und zentral verwalte

Natürlich ist jedes Modul auch einzeln erhältlich. Die Kombination dieser macht den Arbeitsplatz völlig unabhängig vom Standort. aConTech selbst nutzt alle Produktivitätsdienste aus der Cloud als Software as a Service und hosted keine eigenen Server.

Windows Virtual Desktop

Allen denen die Leistung oder Verfügbarkeit eines eigenen, nutzerbezogenen Rechners nicht ausreicht, stellt Microsoft Windows Virtual Desktop aus der Azure Cloud zur Verfügung.

Dank Windows Virtual Desktop können Sie hochperformante, sogar für Grafikanwendungen geeignete, virtuelle Desktops aus der Cloud beziehen. Dabei werden immer die persönlichen Nutzerprofile und OneDrives der Nutzer in die jeweilige Sitzung verbunden.

zwischen Host Pools und dedizierten virtuellen Desktops oder auch nur bestimmten gestreamten Anwendungen (Remote App) für jeden Mitarbeiter entscheiden.

von jedem Ort aus dank HTML 5 Technologien aus dem Browser oder über Apps für iOS und Android auf Ihren persönlichen Desktop oder einzelne Anwendungen zugreifen

einfach die benötigten Ressourcen skalieren und auch nur genau diese minutengenau bezahlen. Wenn plötzlich sehr viele Mitarbeiter von remote arbeiten, skaliert Azure die benötigten Ressourcen automatisch, sodass keine Leistungseinbußen auftreten

Schon vor dem Coronavirus: Bei dem Microsoft Gold Partner aConTech gehört der mobile Arbeitsplatz zum Alltag

Natürlich gibt es noch unzählige weitere Technologien, die das mobile und unterbrechungsfreie Arbeiten ermöglichen. Die aConTech GmbH macht es seit über neun Jahren vor: Das konsequente Arbeiten am mobilen Arbeitsplatz fördert maximale Flexibilität, Effizienz und fördert die Mitarbeiterzufriedenheit über die Maßen. Dabei ist nicht nur die technologische Basis entscheidend, sondern insbesondere auch die konsequente, mitarbeiterorientierte Transformation der Arbeitswelt mit deren Adoption Framework MeTeOr.

Weitere Informationen, wie aConTech arbeitet, welche Technologien der Vorreiter einsetzt und dabei jeden Tag neue Maßstäbe für die Mitarbeiter setzt, erhalten Sie auf der Unternehmenswebsite.

aConTech – Weil IT nicht nur Technik ist!

Die aConTech GmbH begleitet mittelständische Unternehmen sowie Organisationen auf dem Weg zur Digitalisierung ihrer Geschäfte und Arbeitsplätze. Den Schwerpunkt bilden hierbei die Microsoft Cloud Services.

Mit der im IT-Business einmaligen Vorgehensweise “MeTeOr – Mensch-Technik-Organisation” synchronisieren die Digitalisierungsexperten passgenau die technologischen Anforderungen mit denen der Organisation, der Mitarbeiter sowie der externen Partner ihrer Kunden.