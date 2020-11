Weidmüller präsentiert mit dem Format SPS 360? – personal.digital.live. ein virtuelles Messeangebot zur Smart Production Solutions

.

Der Detmolder Elektrotechnikspezialist stellt seinen virtuellen Messeauftritt in diesem Jahr unter das Motto ?Pioneering Industrial Connectivity ? Innovative Verbindungen für die smarte Produktion von Morgen?.

Vom 24. bis zum 26. November veranstaltet Weidmüller erstmalig seine neue virtuelle Messe, die SPS 360?. Unter dem Motto ?Persönlich, digital, live? entdecken Anwender und Kunden neue Lösungen, erleben Innovationen und können live Erfahrungen austauschen. In den moderierten Live-Sessions ? wie den Webinaren und den Guided-Tours präsentiert Weidmüller Innovationen für den Schaltschrankbau der Zukunft, für den einfachen Weg ins Industrial IoT und der PUSH IN Anschlusstechnologie. Aktuelle Produktneuheiten runden das Programm ab. Die online zugänglichen Informationen sollen auch über die Messetage hinaus für Kunden verfügbar sein.

Der Schaltschrankbau der Zukunft

Im Vordergrund stehen auf der Messe neben dem Austausch mit Kunden vor allem digitale Lösungen auf der Basis von IoT-fähigen Komponenten, Software und Dienstleistungen. So bieten die Digitalisierung und Automatisierung für den Schaltschrankbau erhebliche Effizienzsteigerungen. Die Schaltschrankproduktion muss immer individueller, flexibler und digitaler erfolgen, um die Wertschöpfung zu erhöhen. Prozessübergreifende Lösungen bieten vor allem bei zeitaufwendigen Tätigkeiten wie Kabelverarbeitung, Bestückung oder Markierung beachtliche Optimierungspotenziale. ?Pionier sein bedeutet für uns ? gemeinsam mit Ihnen, unseren Kunden ? relevante Entwicklungen zu gestalten. Seit über 40 Jahren erfinden wir Lösungen, die optimal auf jede Arbeitsphase im Schaltschrankbau ausgerichtet sind. Auf Basis dieser langjährigen Praxiserfahrung bieten wir ein ganzheitliches und aufeinander abgestimmtes Portfolio an Lösungen und Services an?, erklärt Dr. Sebastian Durst, Leiter Division Cabinet Products von Weidmüller. Auf dem virtuellen Messestand erhalten Kunden Einblicke, wie sie durch optimierte Workplace Solutions bei manuellem, teilautomatisiertem und auch vollautomatisiertem Schaltschrankbau die Effizienz und Qualität steigern können. Auch Innovationen in den Bereichen Blitz- und Überspannungsschutz, Relais und Reihenklemmen werden vorgestellt, mit denen Schaltschränke in allen Bereichen optimiert werden können.

Der einfache Weg ins Industrial IoT

Auf seinem virtuellen Messestand zeigt Weidmüller außerdem seinen Kunden, dass der Weg ins Industrial IoT nicht kompliziert sein muss. ?Ob Sie Zugang zu wertvollen Daten benötigen, eine Cloudanbindung benötigen oder neue, datengetriebene Services anbieten wollen ? wir ebnen unseren Kunden den einfachen Weg ins Industrial IoT. Mit unserem umfassenden, zukunftsorientierten und aufeinander abgestimmten IoT-fähigen Portfolio gelingt der Weg ins Industrial IoT – ?from data to value?. Egal, ob Greenfield oder Brownfield Anwendungen, wir bieten als Enabler Lösungen für die Datenerfassung, die Datenvorverarbeitung, die Datenkommunikation und auch die Datenanalyse?, betont Dr. Thomas Bürger, Leiter Division Automation Products & Solutions von Weidmüller.

Mit Sicherheit zeitsparend dank PUSH IN-Anschlusslösungen

Da Zeit eine entscheidende Rolle in der Industrial Connectivity spielt, bietet Weidmüller ein ganzes PUSH IN-Portfolio an, mit dem Tempo in alle Prozesse kommt. ?Auf der Messe stellen wir Verbindungslösungen vor, mit denen man in puncto Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zukunftssicherheit immer auf der sicheren Seite ist?, verspricht Jörg Scheer, Leiter der Division Device & Field Connectivity bei Weidmüller. ?Mit unserem Produktportfolio vom Steckverbinder bis zu Elektronikprodukten wird wertvolle Zeit eingespart, man gewinnt an Übersicht und macht sich fit für automatisierte Verdrahtungsprozesse. Und damit man das Beste aus allen Projekten herausholen kann, profitiert man bei PUSH IN-Produkten vom Pionier der Verbindungstechnik immer von wegweisenden Produkteigenschaften.?

Neben Technologiethemen und Lösungen für das IIoT kommen die vielen innovativen Produktneuheiten auf der virtuellen Messe auch nicht zu kurz. Ob der neue Drucker PrintJet CONNECT, die innovativen Messwandler-Trennklemmen, der neue modulare Gerätesteckverbinder OMNIMATE 4.0 mit SNAP-IN Anschlusstechnologie bis hin zu den neuesten Single Pair Ethernet Produkten finden Anwender hier in jedem Produkt entscheidende Vorteile für den Praxiseinsatz.

Kunden können sich schon heute für das Messeevent registrieren oder einen individuellen Termin mit dem Vertriebs-Team vereinbaren unter: www.weidmueller.de/sps360.

Neben dem eigenen Format, der SPS 360?, nimmt Weidmüller auch an der Onlineausgabe der Smart Production Solutions teil.?

Partner der Industrial Connectivity.

Die Unternehmensgruppe Weidmüller verfügt über Produktionsstätten, Vertriebsgesellschaften und Vertretungen in mehr als 80 Ländern. Gemeinsam mit unseren Kunden gestalten wir den digitalen Wandel – mit Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für die Smart Industrial Connectivity und das Industrial Internet of Things. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte Weidmüller einen Umsatz von 830 Mio. Euro mit rund 5.000 Mitarbeitern.