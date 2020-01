Weingut Raabe – Hohe Renditen füllen Ihre Tasche

Das Image des deutschen Weins im Ausland wird immer besser. Das Deutsche Weininstitut rechnet mit deutlichen Absatz- und Umsatzsprüngen für deutsche Winzer auf dem chinesischen Markt. Manche Winzer verkaufen bis zu 90 Prozent ihrer Weine ins Ausland. Dazu müssen sie sich auf allerdings auf unterschiedliche Geschmacksvorlieben einstellen und kommen den chinesischen Weintrinkern geschmacklich entgegen indem sie den Riesling nicht ganz so trocken ausbauen, wie für den deutschen Markt. Am meisten gefragt sind liebliche Weine, den auch viele Frauen mögen. Aber die Nachfrage nach trockenen Weißweinen wächst stetig.

Weingut Raabe expandiert und erschließt neue Märkte

Wer wirtschaftlich auf Dauer erfolgreich sein will, muß expandieren und neue Märkte erschließen. Genau das will das Weingut Raabe. Neue (alte) Weingüter werden zugekauft und der Ertrag künftig nach China exportiert. Eine großartige Gelegenheit für Anleger und Investoren sich am Boom zu beteiligen. Folgen Sie mit Ihrem Investment dem Weingut Raabe auf einem der größten Wachstumsmärkte weltweit und der Vision eines weitsichtigen, erfahrenen Mittelstandsunternehmens aus Deutschland und freuen Sie sich Tag für Tag aufs Neue über Ihre sprudelnden Renditen.

Sie haben noch Fragen? Kein Problem! Sprechen Sie uns an, wir nehmen Sie mit auf unsere Reise in die Zukunft und lassen Sie gerne mit einem visionären Konzept an unserem Erfolg partizipieren. Machen Sie jetzt Nägel mit Köpfen und erfreuen Sie sich an einer außergewöhnlichen Wertsteigerung und Renditen im mittleren einstelligen Bereich, doch entschließen Sie sich schnell, das Zeitfenster zum Einstieg schließt sich bald.

Mehr Informationen finden Sie auf www.weingut-raabe.eu