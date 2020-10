weisenburger und BIMsystems arbeiten gemeinsam an innovativer BIM-Lösung

Die weisenburger bau GmbH und das Software-Unternehmen BIMsystems aus Stuttgart vereinen ihre Expertise, um die Software für die BIM-Planung weiter auszubauen. Auf Basis realer Anwendungsfälle wird die BIM-Lösung für ganzheitliches Datenmanagement um die spezifischen Anforderungen der Bau- und Immobilienbranche erweitert.

Gemeinsam beschreiten weisenburger und BIMsystems neue Wege der digitalen Transformation

BIMsystems ist spezialisiert auf die modellbasierte Planungsmethode Building Information Modeling (kurz: BIM). Mit seinem einzigartigen datenbankbasierten BIM-System für Datenmanagement werden bereits zu Projektbeginn jeder BIM-Planung sämtliche digitalisierte Produktdaten (BIM-Content) an einem zentralen und webbasierten Ort abgelegt. In Kombination mit weiteren Funktionen steht für Planer, Betreiber und Generalunternehmer somit ein System für Datenmanagement bereit. Die Folge: Erstmalig lässt sich das Datenmanagement mit direkter Vernetzung zu den CAD-Systemen transparent, zentral und effizient gestalten.

weisenburger nimmt das Potenzial dieser Lösung wahr und unterstützt BIMsystems mit Praxiswissen. Der Generalunternehmer steht für Expertise im Bau mit 65 Jahren Erfahrung. Die weisenburger-Gruppe umfasst leistungsstarke Unternehmen, die die komplette Wertschöpfungskette der Bau- und Immobilienbranche abdecken. Die Gesamtleistung beträgt insgesamt 350 Mio. ?. Als führender mittelständischer Generalunternehmer im Süden und Westen Deutschlands plant und baut weisenburger überregional rund 1.600 Wohneinheiten und 600 Reihenhäuser pro Jahr sowie Altenpflegezentren, Hotels und gemischt genutzte Immobilien.

Eine chancenreiche Partnerschaft: Die Praxiserfahrungen von weisenburger und das technologische Know-how von BIMsystems optimieren BIM-Prozesse

Die Bereitstellung von BIM-Content reicht aufgrund der Masse an Datenmengen nicht mehr aus. Abhilfe schafft das BIM-System von BIMsystems, um die Daten aufzubereiten, zu pflegen und zu verwalten. Die Beteiligten sparen durch maximal automatisierte Prozesse im Umgang von Produktdaten (BIM-Content) Zeit. Ebenso spart die Vernetzung von Schnittstellen Zeit, da aufwendige Ex- und Importe sowie Austauschformate entfallen. Das BIM-System gewährleistet den ungehinderten Austausch von Daten entlang der gesamten Wertschöpfungskette einer Immobilie bzw. des Bauprodukts.

Generalunternehmer stehen in der Projektphase zunehmend vor der Herausforderung, den Überblick über die Daten zu behalten und deren Aktualität sowie Validität zu gewährleisten. Die steigende Datenflut, deren Aktualisierung, aufwändiges Nachmodellieren und eine damit einhergehende zeitintensive Bearbeitung bringen nicht nur hohe Kosten, sondern auch eine hohe Fehlerquote mit sich. BIMsystems datenbankbasiertes BIM-System bietet Lösungsansätze auf allen Ebenen. Im vielschichtigen Planungsprozess werden sämtliche digitalen Daten bereits zu Beginn an einem zentralen Speicherort, der cloudbasierten Datenbank, abgelegt. In Kombination mit weiteren Funktionen werden der gesamte BIM-Content und dessen Eigenschaften miteinander verbunden, gepflegt und strukturiert. Der digitale Zwilling des Bauvorhabens schafft es damit aus der Theorie in die Praxis.

Die Partnerschaft bringt die BIM-Lösung einen Schritt nach vorne

Die Entwicklungspartnerschaft zwischen BIMsystems und weisenburger ermöglicht es, die datenbankbasierte BIM-Technologie mithilfe der langjährigen Erfahrung des Generalunternehmers in allen Leistungsphasen eines Bauprojekts sicherzustellen. ?An praxisnahen Anwendungsfällen erarbeiten wir gemeinsam alle benötigten Features, die für das BIM-System notwendig sind und ermöglichen dadurch eine kostensichere Bauausführung?, so Gregor Müller (CEO BIMsystems).

Der klare Vorteil der Partnerschaft: Anbieter und Endnutzer tauschen sich anhand praxisnaher Erfahrungen aus und erarbeiten zusammen ein zufriedenstellendes Ergebnis ? und das auf allen Ebenen!

Weitere Informationen zu BIMsystems finden Sie unter www.bimsystems.de.

BIMsystems wurde 2015 von Gregor Müller, einem Entwicklerteam sowie Experten aus der Baubranche gegründet. Das Software-Unternehmen ist auf die Umsetzung der modellbasierten Planungsmethode Building Information Modeling (BIM) spezialisiert und weltweit einziger Anbieter einer datenbankbasierten BIM-Lösung ? der corma-Technologie.

In der Baubranche gilt BIM als zentrale Schlüsseltechnologie der Digitalisierung. Die BIM-Lösung von BIMsystems dient dem Ziel, allen am Bauprozess beteiligten Parteien die technische BIM-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die den vernetzten Datenaustausch entlang der Wertschöpfungskette einer Immobilie ermöglicht. Nur das Bereitstellen von BIM-Content in Portalen ist angesichts der wachsenden Datenmengen und deren Integrationsbedarfs nicht mehr ausreichend. Zu mehr Effizienz verhilft das waya-Plugin des Technologieführers BIMsystems ? dank corma.