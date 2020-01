Weiter auf Wachstumskurs für mehr Frauen in der Private-Equity-Branche: Initiative Level 20 nun bei 340 Mitgliedern und mit neuer Sprecherin

Die Non-Profit-Initiative Level 20 Germany, die sich für mehr Frauen in der

Private-Equity-Branche einsetzt, verzeichnet weiterhin ein Wachstum an neuen

Mitgliedern. Waren es letztes Jahr noch 220 Mitglieder aus den Bereichen Private

Equity, Banking, Kanzleien, Investoren (LPs), Beraterfirmen und Venture Capital,

sind es nun bereits 340. Das gab das deutsche Komitee der Initiative gestern

Abend in Frankfurt vor 130 Gästen anlässlich des Events Annual Reception 2020

bekannt.

Personelle Änderungen an Level 20-Spitze

An der Spitze des deutschen Level 20-Chapters gibt es zudem einen personellen

Wechsel: Britta Lindhorst (Managing Director und Head of European Investments

bei HQ Capital Private Equity) übernimmt als Sprecherin des Leitungskomitees von

Dörte Höppner, die seit Gründung von Level 20 in Deutschland im Jahr 2018 in

dieser Rolle tätig war. Anja Bickelmaier (Triton), Giovanna Maag (Altor),

Martina Pfeifer (Advent), Michala Rudorfer (Permira) und Laura Schröder (Advent)

bleiben unverändert Mitglieder des Leitungskomitees.

Dörte Höppner sagt: “Diversität in der Private-Equity-Industrie ist ein

wichtiges Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Daher hat mir die Arbeit für

Level 20 große Freude gemacht. Ich bin stolz auf das, was wir in den vergangenen

zwei Jahren erreicht haben und wünsche dem Level 20-Team weiterhin viel Erfolg

bei diesem wichtigen Thema.”

Britta Lindhorst sagt: “Ich freue mich sehr darauf, die erfolgreiche Arbeit der

vergangenen zwei Jahre fortzuführen. Level 20 hat die richtigen Akzente gesetzt,

um Aufmerksamkeit für das Thema Diversität in der PE-Branche zu schaffen und

damit mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Und dennoch sind wir noch

lange nicht am Ziel, es gibt noch viel zu tun. Daher werden wir unser

erfolgreiches Mentoring-Programm weiterentwickeln und uns stärker an Standorten

wie München oder Berlin aufstellen.”

Auch bei der Dachorganisation von Level 20 in Großbritannien gibt es eine

Veränderung an der Spitze: Seit Jahresanfang 2020 ist Pam Jackson neue CEO aller

elf europäischen Level 20-Chapter. Davor war sie Partnerin in der

Corporate-Finance-Praxis bei PwC. Ihr Besuch bei der gestrigen Annual Reception

2020 stellte den Antrittsbesuch beim deutschen Chapter dar.

Level 20 in Deutschland stellt sich zudem stärker auf und verstärkt das Team, um

mehrere Initiativen voranzubringen. Damit soll dem starken Mitgliederzuwachs und

den vielen erfolgreich angelaufenen Projekten – wie dem University Outreach und

dem Mentoring-Programm – Rechnung getragen werden. Auch sind neue

Workshop-Formate zu relevanten Branchenthemen geplant. Martina Pfeifer (Advent)

stellte die Team-Mitglieder der Initiativen gestern Abend vor.

Dibelius: “Diversität verbessert Ergebnisse”

Hauptredner des Abends war Dr. Alexander Dibelius. Der Managing Partner bei CVC

sagte: “Ich freue mich sehr über den Erfolg von Level 20. Ich bin fest davon

überzeugt, dass Diversität letztlich auch die Ergebnisse unserer täglichen

Arbeit verbessert. Deswegen dürfen wir jetzt nicht nachlassen, sondern müssen

unsere Anstrengungen für mehr Frauen in Führungspositionen der

Private-Equity-Industrie weiter intensivieren.”

Über Level 20:

Level 20 ist eine Non-Profit-Organisation und wurde von zwölf Frauen in London

gegründet, die in der Private-Equity-Branche in Führungspositionen tätig sind

und sowohl GPs (General Partner) als auch LPs (Limited Partner) vertreten. Level

20 zielt auf eine Zusammenarbeit mit den führenden Größen der europäischen

Private-Equity-Branche, um mehr Frauen für die Branche zu begeistern, damit

diese in Zukunft 20% der Führungskräfte ausmachen. Das deutsche Führungskomitee

besteht aus Anja Bickelmaier, Britta Lindhorst, Giovanna Maag, Martina Pfeifer,

Michala Rudorfer und Laura Schröder.

