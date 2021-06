Weiterbildendes Fernstudium Management in der Weinwirtschaft (MBA)

Am Dienstag, den 22. Juni 2021 stellt die Hochschule Geisenheim den deutschlandweit ersten berufsbegleitenden Masterstudiengang, komplett in deutscher Sprache, Management in der Weinwirtschaft vor. Alle Interessierten sind zu der virtuellen Veranstaltung von 18.00 ? 19.00 Uhr herzlich eingeladen. Der Zugang zur Veranstaltung erfolgt über https://bbb-srv.hs-gm.de/b/lin-9hc-fda-k3x .

Studiengangsleiter Prof. Dr. habil. Jon Hanf und Studiengangskoordinatorin Manuela Ortner werden u.a. das Konzept des berufsbegleitenden Fernstudiengang erläutern sowie die Studieninhalte, den Aufbau und den Ablauf vorstellen. Per Live-Chat gibt es zusätzlich die Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen.

Das Fernstudium richtet sich insbesondere an Fach- und Führungskräfte in der Weinwirtschaft, die ihr Wissen in den Bereichen Personalmanagement, Unternehmensführung, steuerlichen Fragen der Weinwirtschaft und Controlling ausbauen, aber auch allgemein um weinbauliche und oenologische Themen erweitern wollen. Die Fernstudierenden schließen den Studiengang, der sich zurzeit im Akkreditierungsverfahren befindet, mit dem international anerkannten Abschluss Master of Business Administration (MBA) nach vier Semestern ab. Wer sich gezielt in einzelnen Modulen weiterqualifizieren möchte, belegt das Zertifikatsstudium.

Das Fernstudium ist nach dem Blended-Learning-Konzept aufgebaut, einer Mischung aus Selbststudium anhand von Studienbriefen, virtuellen Lernkomponenten per Lernplattform sowie ca. sechs bis acht Präsenztagen pro Semester, die freitags und samstags an der Hochschule Geisenheim stattfinden. Die Präsenzphasen dienen der Vertiefung und Anwendung des erworbenen Wissens sowie dem persönlichen Austausch mit den Expertinnen und Experten der Hochschule.

Bei der Durchführung des Fernstudiums wird die Hochschule Geisenheim vom zfh ? Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund unterstützt. Hier melden sich Interessierte für den Fernstudiengang an. Für das Wintersemester 2021/22 werden Bewerbungen bis zum 15. Juli 2021 angenommen: www.zfh.de/anmeldung

Weitere Informationen unter:

https://www.hs-geisenheim.de/management-in-der-weinwirtschaft-mba

www.zfh.de/mba/weinwirtschaft

Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund bildet gemeinsam mit 21 staatlichen Hochschulen den zfh-Hochschulverbund. Das zfh ist eine wissenschaftliche Institution des Landes Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz und basiert auf einem 1998 ratifizierten Staatsvertrag der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland. Neben den 15 Hochschulen dieser drei Bundesländer haben sich weitere Hochschulen aus Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein dem Verbund angeschlossen. Das erfahrene Team des zfh fördert und unterstützt die Hochschulen bei der Entwicklung und Durchführung ihrer Fernstudienangebote. Mit einem Repertoire von über 100 berufsbegleitenden Fernstudienangeboten in betriebswirtschaftlichen, technischen/naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen ist der zfh-Verbund bundesweit größter Anbieter von Fernstudiengängen an Hochschulen mit akkreditiertem Abschluss. Alle zfh-Fernstudiengänge mit dem akademischen Ziel des Bachelor- oder Masterabschlusses sind von den Akkreditierungsagenturen ACQUIN, AHPGS, ASIIN, AQAS, FIBAA bzw. ZEvA zertifiziert und somit international anerkannt. Neben den Bachelor- und Masterstudiengängen besteht auch ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmodulen mit Hochschulzertifikat. Derzeit sind über 6.520 Fernstudierende an den Hochschulen des zfh-Verbunds eingeschrieben.