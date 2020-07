Weiterbildung ?Abrechnungsmanager/in (IHK) ? Arztpraxis / MVZ? ? mit IHK-Zertifikat

Köln. Einwöchige in Kooperation mit der IHK zu Köln angebotene neukonzipierte Weiterbildung ?Abrechnungsmanager/in (IHK) ? Arztpraxis / MVZ? mit IHK-Zertifikat der Frielingsdorf Akademie für Ärzte/Ärztinnen, Praxismanager/innen, MFA und andere Berufsgruppen, die mit der Abrechnung in Arztpraxen/MVZ zu tun haben und/oder betraut sind.

Zum Abrechnungsexperten (m/w/d) innerhalb von einer Woche!

Der Unterschied unserer neuen Weiterbildung ?Abrechnungsmanager/in (IHK) ? Arztpraxis / MVZ” mit IHK-Zertifikat zu anderen Fortbildungs-Angeboten besteht in der besonderen Kombination aus Vorträgen und Übungen, die eine intensive und kompakte Vermittlung der Inhalte innerhalb von einer Woche garantiert!

Das Erlernte kann umgehend in den beruflichen Alltag integriert und angewandt werden. Darüber hinaus profitieren unsere Teilnehmer vom Wissen und den langjährigen Erfahrungen verschiedener Dozenten aus unterschiedlichen Bereichen des ambulanten Gesundheitswesens, wie z.B. EBM- und GOÄ-Abrechnungsexperten, Vertreter öffentlicher Körperschaften und Kommunikations-Trainer.

Managen Sie Ihre Kassen- und Privatabrechnung und steigern Sie Ihre Gewinne!

Die korrekte Abrechnung von Kassen- und Privatleistungen ist in Arztpraxen und MVZ mit vielen Fallstricken gespickt. Einerseits gibt es viele Unsicherheiten in rechtlicher Hinsicht, andererseits viele Besonderheiten, was man wie zusammen abrechnen darf. Im schlimmsten Fall geht jedes Quartal viel Honorar verloren.

In unserem Zertifikatslehrgang vermitteln wir Ihnen das nötige Expertenwissen, um sich sicher in EBM, GOÄ und BG-GOÄ zurechtfinden. Sie erhalten wertvolle Tipps und Kniffe, wie Sie Ihre Kassen- und Privat-Abrechnung optimieren und steigern können. Sie lernen Ihre Abrechnung rechtssicher zu managen und Regresse zu vermeiden. Ein Kommunikationstraining für den Umgang mit Selbstzahlern nach der Rechnungsstellung rundet den Zertifikatslehrgang zur Abrechnung in Arztpraxen / MVZ ab.

Qualifikation ? Ihr Titel

Der Zertifikatslehrgang berechtigt nach erfolgreich abgeschlossener Prüfung (lehrgangsinterner Test) dazu, den Titel ?Abrechnungsmanager/in (IHK)? zu führen.

Zielgruppe

Die Weiterbildung mit IHK-Zertifikat richtet sich an Ärzte/Ärztinnen, Praxismanager/innen, MFA und andere Berufsgruppen, die mit der Abrechnung in Arztpraxen/MVZ zu tun haben und/oder betraut sind. Dabei ist der Zertifikatslehrgang für alle Fachgruppen geeignet, jedoch gehen wir beispielhaft an folgenden Fachgruppen vor: Augenheilkunde, Chirurgie, Gynäkologie, Hausarzt (klassisch), Innere Medizin (Gastroenterologie, Kardiologie, Hämatologie/Onkologie) sowie Orthopädie (und Unfallchirurgie).

Termin

Der Zertifikatslehrgang ?Abrechnungsmanager/in (IHK) ? Arztpraxis / MVZ? findet vom 2. bis 7. November 2020 im Ameron Hotel Regent in Köln statt.

Weitere Informationen zu den einzelnen Programmpunkten und Anmeldemodalitäten erhalten Sie unter der Rufnummer 0221-139836-63, per Mail unter akademie@frielingsdorf.de.

Neue Webseite

Die Frielingsdorf Akademie präsentiert sich ab sofort mit einer eigenen innovativen Webseite. Die neue Internetpräsenz bietet Ihnen umfangreiche Informationen über die Geschichte und Hintergründe der Akademie und stellt Ihnen alle unsere Zertifikatslehrgänge und Tagesseminare ausführlich vor.

Schauen Sie direkt einmal unter www.frielingsdorf-akademie.de vorbei.

Die Frielingsdorf Akademie ? Ihre Abkürzung zum Erfolg!