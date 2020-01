Weiterbildung: IBB als?Top-Anbieter 2020? ausgezeichnet

Die Stimmung beim IBB Institut für Berufliche Bildung ist zum Jahresauftakt ausgezeichnet: Der Weiterbildungsanbieter darf sich über eine Platzierung als ?Top-Anbieter für Weiterbildung 2020? in der neuen Bestenliste des Magazins Focus-Business freuen.

Das Ranking wurde auf Basis einer umfassenden Online-Analyse erstellt. Gemeinsam mit einem Spezialisten für Social-Media-Monitoring hatte Focus-Business insgesamt 20.000 Weiterbildungsanbieter unter die Lupe genommen. Zunächst wurden Unternehmen nach bestimmten Kriterien ? unter anderem Unterrichtsform und Anzahl der Mitarbeiter ? in die engere Auswahl gehoben.

Online-Reputation und Kundennähe analysiert

Im Rahmen der Analyse wurden anschließend die Reputation der Institute, ihre Bekanntheit im Netz sowie ihre Kundennähe in den Sozialen Medien ausgewertet. So wurde beispielsweise geprüft, wie viele Facebook-Fans die Anbieter haben und wie Internetnutzer sich über das jeweilige Unternehmen äußern.

92 Anbieter von professionellen Weiterbildungskursen oder -studiengängen für Erwachsene schafften es schließlich auf die Bestenliste. ?Es ist für uns das größte Lob, wenn Teilnehmer uns weiterempfehlen?, betont IBB-Vorstandsvorsitzende Bärbel Peters. ?Wir freuen uns daher sehr darüber, dass sich unsere gleichbleibend gute Qualität auch im Internet herumspricht.?

Rund 800 Weiterbildungen und Umschulungen

Das IBB-Programm beinhaltet rund 800 zertifizierte Weiterbildungen ? von SAP-, DATEV- und Microsoft-Kursen über Fortbildungen im Gesundheitsbereich bis hin zu kaufmännischen Qualifizierungen. Am 3. Februar starten an vielen IBB-Schulungsstandorten bundesweit außerdem wieder verschiedene Umschulungen, die in 24 Monaten zu einem vollwertigen neuen Berufsabschluss führen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.ibb.com.

Die Bestenliste ?Top-Anbieter für Weiterbildung 2020? wurden in der Ausgabe 3/2019 von Focus-Business veröffentlicht.

Das IBB Institut für Berufliche Bildung wurde 1985 in Buxtehude gegründet und gehört heute zu den größten privaten Weiterbildungsanbietern Deutschlands. Bereits 1996 ist das Unternehmen als erstes überregionales Bildungsunternehmen nach DIN ISO 9001 zertifiziert worden.

Zum Portfolio des IBB gehört eine große Auswahl an Lerninhalten und -Formen: vom klassischen Seminar bis zu Blended-Learning-Konzepten. Mit seiner Online-Akademie VIONA® bietet das IBB maßgeschneiderte Schulungslösungen aus 12 Fachbereichen an über 400 Standorten in ganz Deutschland an. Dort treffen sich täglich mehrere Tausend Teilnehmer aus ganz Deutschland, um unter Moderation von speziell dafür ausgebildeten Dozenten gemeinsam zu lernen und zu arbeiten.

Der VermittlungsCampus des Unternehmens bietet darüber hinaus eine Vielzahl von Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, die Ausbildungssuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte berufstätige Menschen sowie Arbeitssuchende nutzen können, um ihr berufliches Profil optimal zu ergänzen beziehungsweise eine neue Arbeitsstelle zu finden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.ibb.com.