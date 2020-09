Weiterbildung Streitlöser DGA-Bau-Zert? und Wirtschaftsmediator für die Bau- und Immobilienwirtschaft

München, 01. September 2020 Die Weiterbildung zum Streitlöser DGA-Bau-Zert? bietet Projektleitern und erfahrenen Konfliktmanagern neue Chancen für die berufliche Karriere. Der vierte Weiterbildungslehrgang mit optionaler Qualifizierung zum Zertifizierten Wirtschaftsmediator startet am 15.10.2020 und endet am 25.06.2021. Die Anmeldung ist bis zum 30.09.2020 möglich.

Außergerichtliche Streitlösung statt teure Gerichtsprozesse

Baukonflikte enden häufig in teuren Gerichtsverfahren, die Jahre dauern und in unbefriedigenden Vergleichen enden. Den Streitparteien sind die effizienten Verfahren zur außergerichtlichen Streitbeilegung oft nicht bekannt.

Erfahrene Streitlöser/innen identifizieren frühzeitig Streitpotenziale in Projekten und vermeiden Streitigkeiten vor Gericht. Zur Qualifizierung hat die BauVertragsManagement GmbH in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für außergerichtliche Streitbeilegung in der Bau- und Immobilienwirtschaft (DGA-Bau) die Weiterbildung Streitlöser DGA-Bau-Zert? konzipiert.

Weiterbildungslehrgang Streitlöser/in DGA-Bau-Zert?: Unterricht in Modulen

Der Lehrgang vermittelt ein umfassendes Themenspektrum, damit zertifizierte Streitlöser DGA-Bau-Zert? außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren anwenden oder als Projektleiter Baukonflikte erfolgreich moderieren und in Echtzeit lösen können. Zum einen brauchen sie fachliche Expertise und baupraktische Erfahrung verbunden mit baubetrieblichem und bauwirtschaftlichem Knowhow. Zum anderen müssen sie über Kommunikations- und Verhandlungstechniken sowie anerkannte Konfliktlösungskompetenzen verfügen, damit sie Baustreitigkeiten schnell vom Tisch kriegen.

Erfahrene Referentinnen und Referenten zeigen die Kriterien für die geeignete Verfahrensauswahl und die Charakteristika der Mediation, der Schlichtung, der Adjudikation, des Schiedsgutachten- und des Schiedsgerichtverfahrens. Teilnehmer erlernen wirksame Methoden zum Konfliktmanagement durch geeignete Kommunikations- und Verhandlungstechniken.

Weitere Themen: die aktuellen Gesetzesänderungen zur Regelung von Ingenieur- und Architektenleistungen, die Änderung vergaberechtlicher Bestimmungen (ArchLG) sowie die HOAI 2021. Wichtige Urteile zu Bau- und Planerverträgen sowie zu Projektsteuerungsverträgen werden erläutert.