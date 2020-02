Weiterer Ausbau der Führungsmannschaft / Neuer Bain-Partner im Bereich Unternehmenstransformation

Die internationale Unternehmensberatung Bain & Company

hat ihre Partnergruppe erneut erweitert. Seit 1. Februar 2020 unterstützt Klaus

Kremers vom Standort Berlin aus die Praxisgruppe Performance Improvement. Hier

leitet er den Bereich Bain Accelerated Transformation im deutschsprachigen Raum

sowie als Co-Head in der EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten und Afrika).

Im vergangenen Jahr hat Bain seine starke Position unter den weltweit führenden

Strategieberatungen weiter ausgebaut. Und auch 2020 soll der Marktanteil

steigen. “Voraussetzung dafür ist eine starke Partnergruppe”, erklärt

Bain-Deutschlandchef Walter Sinn. “Umso mehr freue ich mich, dass wir mit Klaus

Kremers einen Kollegen gewonnen haben, der bereits seit vielen Jahren

erfolgreich im internationalen Beratungsgeschäft tätig ist.” Kremers ist

ausgewiesener Transformations- und Turnaround-Experte und verfügt über mehr als

20 Jahre Beratungserfahrung.

Aktuelle Entwicklungen wie klimaneutrale Emissionsziele, Handelskonflikte und

der Brexit, aber auch die Digitalisierung, die neue Geschäftsmodelle erfordert,

zwingen Unternehmen mehr denn je zur Transformation. “Auf diese komplexen

Herausforderungen sollten Unternehmen ganzheitlich reagieren und dabei auch ihre

strategische Ausrichtung hinterfragen”, betont Bain-Partner Kremers.

“Gleichzeitig gilt es, neue Kompetenzen aufzubauen sowie die Ertrags- und

Finanzkraft zu stärken. Eine Transformation muss schnell zu messbaren und

nachhaltigen Ergebnissen führen.”

Vor seinem Eintritt bei Bain war der 50-Jährige in unterschiedlichen

Top-Beratungshäusern tätig und hat internationale Kunden insbesondere aus der

Industrie sowie der Private-Equity-Branche bei Transformationen begleitet.

Kremers hat European Business Management an der University of Applied Sciences

in Worms studiert sowie an der University of South Alabama, USA. Seinen MBA

absolvierte er an der NIMBAS Graduate School of Management mit

Studienaufenthalten in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und den

Niederlanden.

Bain & Company

Bain & Company ist eine international führende Unternehmensberatung, die

Entscheider weltweit bei der Zukunftsgestaltung unterstützt. Mit unseren 58

Büros in 37 Ländern sind wir in unmittelbarer Nähe unserer Kunden. Wir arbeiten

gemeinsam mit ihnen daran, den Wettbewerb zu übertreffen und neue Standards in

den jeweiligen Branchen zu setzen. Partner aus unserem Ökosystem digitaler

Innovatoren ergänzen unsere Expertise und sorgen mit dafür, dass wir für unsere

Kunden bessere, schnellere und nachhaltigere Ergebnisse erzielen. Seit unserer

Gründung 1973 messen wir unseren Erfolg am Erfolg unserer Kunden. Wir sind stolz

darauf, dass wir die höchste Weiterempfehlungsrate in der Beratungsbranche haben

und dass unsere Kunden die Börsenindizes um das Vierfache übertreffen. Erfahren

Sie mehr unter: www.bain.de, www.bain-company.ch. Folgen Sie uns auf: LinkedIn,

Facebook, Xing, Bain Insights App.

Pressekontakt:

