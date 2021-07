Weiterer Award für die time4you GmbH und ihre Lernbots

Die Gewinner des Comenius Awards 2021 stehen fest. Bei den Gewinnern des internationalen Comenius-EduMedia-Awards 2021, welcher am 5. Juli 2021 in Berlin und im Onlineformat zum 26. Mal verliehen wurden, konnte die time4you GmbH mit einer weiteren Auszeichnung punkten. In der Rubrik?Spielbasierte Digitale Bildungsmedien?wurde ausgezeichnet: ?Pit im Warenlager v1.1″. Der Explorer-Bot gehört zu den Eigenentwicklungen von time4you für den Bereich?Künstliche Intelligenz. Der Standard-Content „Pit im Warenlager“ adressiert die Zielgruppen der Auszubildenden, Studierenden, Mitarbeitenden aus der Materialwirtschaft und dem Warenlager. Die Lernenden begleiten Explorer-Bot Pit auf seiner Zeitreise ins Jahr 1900 in die Hamburger Speicherstadt und vertiefen in spielerischer Art und Weise die wesentlichen Abläufe in der Materialwirtschaft. Die Comenius-Auszeichnung reiht sich ein in verschiedene Auszeichnungen für das F/E-Team sowie den Bereich Learning Design bei time4you. So wurde ?Pit im Warenlager? unter anderem vor wenigen Tagen mit dem IELA 2021 ausgezeichnet.

Mit dem Comenius Siegel würdigte die Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e. V. (GPI) im Jahr 2021 zum 26. Mal herausragende digitale Bildungsmedien für Beruf, Ausbildung, Schule, Kultur und Freizeit. Fast 200 Hersteller, Verlage, Projekte und Autoren aus acht Ländern reichten in diesem Jahr digitale Bildungsprodukte ein, um sie einem herstellerneutralen Qualitätscheck unterziehen zu lassen.

Impressionen und mehr über den Comenius Award:?www.comenius-award.de

Mehr zu den KI-Lösungen, Intelligente digitale Assistenten, dialoggestützte Lernspiele, Interactive-Fiction und Lernbots bei time4you in der?Rubrik?Künstliche Intelligenz. Weitere Infos zur KI-Software?JIX unter?www.Jix.ai

In der time4you?Mediathek?stellen sich Prominente, Unternehmenslenker und Experten den Fragen ?tellmehowyoulearn?. Aktuell gestartet ist hier der Podcast TMHYL mit Audrey Tang, Digitalministerin von Taiwan.

